Возле дороги «Ветка-Добруш» уничтожили поле дикорастущей конопли

Источник материала: Tut.by

24 июля сотрудники наркоконтроля из Гомеля и Ветки в 500 метрах от автодороги Р124 «Ветка-Добруш» обнаружили поле конопли. Пришлось вызывать экскаватор и косцов, сообщает пресс-служба УВД.





На поле площадью 1 га росла дикорастущая конопля. Учитывая особенности местности, уничтожали посадки с помощью техники и ручными триммерами.





Общая масса конопли, которую измельчили и закопали в землю, составила 380 кг.

С начала действия специальной программы «Мак» сотрудниками органов внутренних дел выявлено уже более 450 фактов произрастания наркосодержащих растений. Уничтожено почти 25 тонн конопли и мака.