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Возле дороги «Ветка-Добруш» уничтожили поле дикорастущей конопли
25.07.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 июля сотрудники наркоконтроля из Гомеля и Ветки в 500 метрах от автодороги Р124 «Ветка-Добруш» обнаружили поле конопли. Пришлось вызывать экскаватор и косцов,
На поле площадью 1 га росла дикорастущая конопля. Учитывая особенности местности, уничтожали посадки с помощью техники и ручными триммерами.
Общая масса конопли, которую измельчили и закопали в землю, составила 380 кг.
С начала действия специальной программы «Мак» сотрудниками органов внутренних дел выявлено уже более 450 фактов произрастания наркосодержащих растений. Уничтожено почти 25 тонн конопли и мака.
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В землю закопали 380 кг зелья.
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