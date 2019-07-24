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Возле дороги «Ветка-Добруш» уничтожили поле дикорастущей конопли

25.07.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июля сотрудники наркоконтроля из Гомеля и Ветки в 500 метрах от автодороги Р124 «Ветка-Добруш» обнаружили поле конопли. Пришлось вызывать экскаватор и косцов, сообщает пресс-служба УВД.


На поле площадью 1 га росла дикорастущая конопля. Учитывая особенности местности, уничтожали посадки с помощью техники и ручными триммерами.


Общая масса конопли, которую измельчили и закопали в землю, составила 380 кг.

С начала действия специальной программы «Мак» сотрудниками органов внутренних дел выявлено уже более 450 фактов произрастания наркосодержащих растений. Уничтожено почти 25 тонн конопли и мака.

 
Теги: Гомель
 
 
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