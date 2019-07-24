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В Пинске зрителей приглашают областные соревнования вальщиков леса

25.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске зрителей приглашают областные соревнования вальщиков леса
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГЛХУ «Пинский лесхоз», 26 июля в 9.00 на стадионе аграрного технологического колледжа в д. Галево (ул. Юная, 7) состоятся областные соревнования вальщиков леса «Лесоруб-2019», где свое мастерство продемонстрируют профессионалы из 13 лесхозов области, а также лесорубы из Польши и команда Минлесхоза Беларуси.

  • 9.00 — 9.15 — Церемония открытия.
  • 9.15 — 12.30 — Соревнования по валке деревьев, монтажу цепи, комбинированному резу и точной раскряжевке.
  • 14.00 — 16.30 — Соревнования по обрезке сучьев и командная эстафета.
  • 16.30 — 17.00 — Подведение итогов и концерт художественной самодеятельности.
  • 17.00 — 17.30 — Церемония награждения призеров.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

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