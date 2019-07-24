В Пинске зрителей приглашают областные соревнования вальщиков леса

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГЛХУ «Пинский лесхоз», 26 июля в 9.00 на стадионе аграрного технологического колледжа в д. Галево (ул. Юная, 7) состоятся областные соревнования вальщиков леса «Лесоруб-2019», где свое мастерство продемонстрируют профессионалы из 13 лесхозов области, а также лесорубы из Польши и команда Минлесхоза Беларуси.

9.00 — 9.15 — Церемония открытия.

9.15 — 12.30 — Соревнования по валке деревьев, монтажу цепи, комбинированному резу и точной раскряжевке.

14.00 — 16.30 — Соревнования по обрезке сучьев и командная эстафета.

16.30 — 17.00 — Подведение итогов и концерт художественной самодеятельности.

17.00 — 17.30 — Церемония награждения призеров.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.