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Беларусь во время Европейских игр посетило около 37,5 тыс. туристов - Минспорт

25.07.2019 15:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь во время II Европейских игр посетило, по предварительным расчетам, около 37,5 тыс. туристов, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

"Общее количество - 37450 человек. Но это предварительные данные, по итогам года будем знать точную цифру", - сказал Михаил Портной.

По данным Госпогранкомитета, на игры по билетам въехало 8167 иностранных граждан, на основании аккредитации - 6813 лиц.

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Теги: Минск
 
 
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь во время II Европейских игр посетило, по предварительным расчетам, около 37,5 тыс. туристов, сообщил сегодня журналистам...
 
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