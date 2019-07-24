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Директора фирмы в Светлогорске обвиняют в служебном подлоге ради выплаты задолженности по налогам

25.07.2019 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директора одной из фирм в Светлогорске обвиняют в служебном подлоге. По версии следствия, женщина сделала это, чтобы вернуть налоговую задолженность. Об этом пишет издание «Светлагорскія навіны».

«Директор одной фирмы Светлогорска, являясь должностным лицом, заключила договор между двумя организациями. Фирма обязалась произвести подрядные работы по ремонту и обслуживанию в жилищно-строительном производственном кооперативе», — рассказал старший помощник прокурора района Денис Романчиков.

Но при этом никаких действий фирма не производила, ее директор лишь составила фиктивную справку о том, якобы работы выполнены. Все дело в том, что директор фирмы одновременно являлась председателем этого ЖСПК.

Выяснилось, что у фирмы была задолженность по выплате налогов в бюджет. Таким образом, считает следствие, искусственно создав задолженность ЖСПК перед ее предприятием, она перечислила деньги с расчетного счета ЖСПК на счет собственной фирмы.

Руководитель расписалась в акте выполненных работ в качестве заказчика и исполнителя, подделав при этом подпись мастера собственной фирмы, якобы производившей ремонт. Печатями обеих организаций, которые были буквально под рукой, она подтвердила сделку. Затем директор предоставила в ИМНС по Светлогорскому району заверенную копию акта для принудительного взыскания платежей с ЖСПК. В результате со счета кооператива были перечислены 232 рубля.

Теперь женщину обвиняют в служебном подлоге со всеми вытекающими правовыми последствиями.

 
 
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