Из музыки в бизнес: как это было

Источник материала: Навiны Палесся





Виктор Васькин играет далеко не последнюю скрипку в частной торговле района. Играет давно, амбициозно, с перспективой. Кто он: акула бизнеса, творческий интеллигент, глубокий собеседник? Пожалуй, и то, и другое, и третье…

Родом из музыки

Родители Васькина приехали в наш район с Могилёвщины. Их младший сын мечтал сначала о спорте, потом о музыке. О бизнесе – никогда. И первому, и второму отдал немало сил и усердия. Занимался лёгкой атлетикой в ДЮСШ, играл (и играет) на гитаре, фортепиано, ударных.

Поступление после службы в армии в Минское культпросвет-училище было вполне логичным: ещё в старших классах Виктор работал в составе ВИА на танцполощадке в Столине и ему это безумно нравилось. Кстати, с учёбы «руководитель народного хора» вернулся не один, а уже с женой-коллегой, с которой вместе постигали азы культпросвета.

В отделе культуры Васькин трудился до 1986 года, затем влился в сплочённые ряды проф-союзного движения при ПТУ-164, где успешно руководил подростковым клубом «Синтез», прививая девушкам и юношам тягу к насыщенной культурной жизни. Вместе с бывшим директором ПТУ И. И. Андрейчуком было сделано немало: выступления и победы подросткового клуба на уровне области и республики; открытие одного из первых видеосалонов, киносеансы; видеоуроки и т. д. В планах был запуск столинского ТВ…

Сегодня, рассказывая мне о ТОЙ жизни, Виктор Алексеевич увлечён, его глаза светятся и для меня совершенно очевидно, что это была сфера, близкая ему по духу и мировоззрению. Почему же променял её на другую?

– Работники культуры мало зарабатывают, – честно признаётся Васькин, который ушёл из культуры в… челноки!

Старт с… 20 долларов

– Как вы заработали свои первые деньги как предприниматель?

– У меня было 20 долларов. Жвачки, сникерсы (это было чудо для того времени!), сигареты… Место на рынке…

– Вам легко было перестроить себя?

– Нет, что вы! Психологически выйти на рынок во времена, когда предпринимателя считали спекулянтом, было морально тяжело. Но потом я понял: любой труд уважаем. Ты же не воруешь, не грабишь – зарабатываешь.

Чем только ни торговал Васькин в своё время! На ура расходилась польская глянцевая обувь «лакетка», которая так отличалась от грубой и тяжелой обуви, которую продавали у нас. Посуда, порошки, продукты, детские игрушки, секонд-хенд и даже мебель!

В 90-ых Виктор Васькин вместе с партнёром Дмитрием Минкевичем открывает свой первый магазин под названием «Тонус» в Доме быта в Столине, затем – «Тонус-2» там же. В 2000 году – открытие магазина «Центр», который и тогда, и сейчас – один из любимых магазинов жителей Столина. В 2003 году – открытие «Берёзки». Затем – «Лавка», «Квартал» и три гуртовни – в Столине, Давид-Городке, Велемичах.

Три года назад при гуртовне в Столине открылась пекарня, которая удвоила интерес покупателей к торговым точкам Васькина.

«Нужно ставить цель…»

Прошу дать мастер-класс профессионала для всех начинающих предпринимателей. И Васькин охотно делится своим мнением:

– Нужно ставить цель и идти к ней. Не получается с первого раза, со второго – значит, получится с третьего. И важно понимать: из 10 дел получится только что-то одно. Нужно пробовать и не опускать руки.

Чем брать покупателя на рынке, который насыщен и даже перенасыщен? Ценами, выгодными предложениями и честностью:

– Я столинский. Я помню об этом каждый день. Не обманывай людей, будь честен с покупателями, и они будут благодарны. А мне не будет стыдно посмотреть им в глаза.

Кадры – это сила и страховка

Под началом Виктора Васькина в торговле работают 64 человека. 13 человек – более 15 лет, пять и более лет – более 20 человек.

– Вы не похожи на тоталитарного руководителя, который ради достижения цели пойдёт по трупам. Ваши сотрудники не пользуются вашим доброжелательным и мягким характером? Позволяют вам отдохнуть?

– У меня есть время для себя, потому что я доверяю своим людям. Тотального контроля нет, но моё личное участие обязательно, иначе любой бизнес пойдёт на убыль. Да, я не строгий руководитель. Иногда сотрудники шутят: вы же всё равно простите. У меня по жизни такое кредо: если обещал, то должен сделать. Даже во вред себе. Я никогда не буду переступать через людей, я перестану быть собой…

Кстати, все сотрудники Васькина могут за счёт организации посещать «Аквамарин», правда, не все этим преимуществом пользуются.

Спорт и путешествия

Виктор Васькин не курит и не пьет, следит за своей физической формой и в свои 56 лет прекрасно выглядит. Лучшие тренажёры для него – бассейн и велосипед. Прокатиться 30-40 км? Без проблем! А ещё большой и настольный теннис, ролики (с возрастом их актуальность всё меньше и меньше), горные лыжи. «Аквамарин» – три раза в неделю.

А ещё любит путешествовать с семьёй. Жена Елена и дочь Мария в этом деле – верные соратницы. За плечами этого трио – обширная география путешествий. И тут скромный Васькин остаётся собой. Ищет варианты за полгода до вылета, минуя турагенства, пятизвёздочные отели, «охотясь» на выгодные авиабилеты, удобные аппартаменты и красивые страны.

Турция понравилась подходом к клиенту и особенно к детям. Египет покорил красотой Красного моря. Греция – своими пейзажами, Таиланд – экзотикой, Польша – архитектурой. В Испании были трижды: Тенерифе, Майорка, Гран-Канария… Следующая точка на карте – Португалия.

Лучший подарок

– Виктор Алексеевич, я по долгу службы часто посещаю какие-то благотворительные акции и практически всегда пересекаюсь на них с вами… То сирот с праздниками поздравляете, то для церкви куличи печёте… Правда, вы как-то незаметно там растворяетесь, всегда в последних рядах…

– Я считаю, если можешь, то должен помочь. Стараюсь не отказывать в помощи, но особо и не афишировать.

Виктор делится приятными эмоциями, которые переполняют его сердце накануне новогодних праздников. Со своим «настоящим» Дедом Морозом он лично ездит создать праздник десяти детям-инвалидам, которые не могут посетить ни одну торжественную ёлку по состоянию здоровья. И радость этих детских глаз несравнима ни с чем…

– За вашими плечами – стена из дипломов, грамот, благодарственных писем. За что они вам были вручены?

Васькин тушуется, оборачивается, чтобы «подглядеть» и… начинает оправдываться:

– Вы знаете, я так сразу и не вспомню!

Смотрим вместе: несколько лет был «Лучшим предпринимателем года», а вот недавняя почётная награда за благоустройство от властей, а вот иконы, которые предпринимателю дарят от всего сердца…

– Виктор Алексеевич, у вас хорошая машина, красивый дом, насыщенные путешествия… У вас есть всё. Какой подарок мог бы вас удивить? Что бы вас порадовало?

– Лучший подарок я жду от судьбы: чтобы мои дети были счастливы, здоровы, чтобы у них всё сложилось.

– Вы балуете своих детей?

– И да, и нет. Мне хочется, чтобы они знали цену труду. У старшего сына Дениса свой бизнес, он уже прочувствовал его вкус. А младшая дочь Маша третий год подряд на каникулах подрабатывает у отца мерчендайзером (выкладка товаров) и зарабатывает свои личные деньги.

Мудро.

…Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Свой первый магазин Васькин назвал, помнится, «Тонус». И его дело до сих пор… в отличном тонусе, даже несмотря на жёсткую конкуренцию. Ведь и у музыки, и у бизнеса одно общее правило: импровизировать, играть по нотам честно, не фальшивить…

Лилия ГУЩА

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