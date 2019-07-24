Состояние белорусского дипломата, раненого в Турции, остается очень тяжелым

В нападении на белорусского дипломата в Анкаре, по предварительной информации, нет политической подоплеки, пострадавший — в тяжелом состоянии.

«Вчера около 20 часов вечера советник по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам нашего посольства возвращался домой с сыном, — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. — В подъезде дома он столкнулся с бывшим военным. По имеющейся информации, он состоял на учете в психоневрологическом медицинском учреждении, был психически неуравновешенным».

Нападавший выстрелил четыре-пять раз в советника. «Наш сотрудник тяжело ранен, была сделана операция. Четыре пули не зацепили жизненно важные органы», - добавил глава МИД.

В ближайшие часы, сообщил Макей, «врачи приступят к выводу дипломата из реанимационного состояния», пока состояние очень тяжелое. «Есть шансы на благополучный исход дела», — заявил министр.

Причины нападения сейчас устанавливаются. По данным Макея, возможно, нападение было связано с недовольством поведением детей, которые играли во дворе, пишут Naviny.by.

Имя пострадавшего МИД Беларуси не сообщал. В посольстве два советника, по данным турецкой газеты Hurriyet, пострадал советник по административным вопросам Александр Поганшев. Нападавший покончил жизнь самоубийством.