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Состояние белорусского дипломата, раненого в Турции, остается очень тяжелым
25.07.2019 15:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В нападении на белорусского дипломата в Анкаре, по предварительной информации, нет политической подоплеки, пострадавший — в тяжелом состоянии.
«Вчера около 20 часов вечера советник по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам нашего посольства возвращался домой с сыном, — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. — В подъезде дома он столкнулся с бывшим военным. По имеющейся информации, он состоял на учете в психоневрологическом медицинском учреждении, был психически неуравновешенным».
В ближайшие часы, сообщил Макей, «врачи приступят к выводу дипломата из реанимационного состояния», пока состояние очень тяжелое. «Есть шансы на благополучный исход дела», — заявил министр.
Причины нападения сейчас устанавливаются. По данным Макея, возможно, нападение было связано с недовольством поведением детей, которые играли во дворе,
Имя пострадавшего МИД Беларуси не сообщал. В посольстве два советника, по данным турецкой газеты Hurriyet, пострадал советник по административным вопросам Александр Поганшев. Нападавший покончил жизнь самоубийством.
Отсутствие политических мотивов в преступлении ранее подтвердила и турецкая сторона. «По информации МВД и сотрудников дипломатического корпуса, имела место ссора, которая переросла в драку между дипломатом и его соседом, отставным полковником, в одном из жилых комплексов в столичном районе ОР-АН. Никаких политических или иных мотивов в случившемся нет», -
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В нападении на белорусского дипломата в Анкаре, по предварительной информации, нет политической подоплеки, пострадавший — в тяжелом состоянии.
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