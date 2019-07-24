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Состояние белорусского дипломата, раненого в Турции, остается очень тяжелым

25.07.2019 15:24 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В нападении на белорусского дипломата в Анкаре, по предварительной информации, нет политической подоплеки, пострадавший — в тяжелом состоянии.

«Вчера около 20 часов вечера советник по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам нашего посольства возвращался домой с сыном, — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. — В подъезде дома он столкнулся с бывшим военным. По имеющейся информации, он состоял на учете в психоневрологическом медицинском учреждении, был психически неуравновешенным».

Нападавший выстрелил четыре-пять раз в советника. «Наш сотрудник тяжело ранен, была сделана операция. Четыре пули не зацепили жизненно важные органы», - добавил глава МИД.

В ближайшие часы, сообщил Макей, «врачи приступят к выводу дипломата из реанимационного состояния», пока состояние очень тяжелое. «Есть шансы на благополучный исход дела», — заявил министр.

Причины нападения сейчас устанавливаются. По данным Макея, возможно, нападение было связано с недовольством поведением детей, которые играли во дворе, пишут Naviny.by.

Имя пострадавшего МИД Беларуси не сообщал. В посольстве два советника, по данным турецкой газеты Hurriyet, пострадал советник по административным вопросам Александр Поганшев. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

Отсутствие политических мотивов в преступлении ранее подтвердила и турецкая сторона. «По информации МВД и сотрудников дипломатического корпуса, имела место ссора, которая переросла в драку между дипломатом и его соседом, отставным полковником, в одном из жилых комплексов в столичном районе ОР-АН. Никаких политических или иных мотивов в случившемся нет», - цитирует главу МВД Турции Мевлюта Чавушоглу БелТА.

 
 
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В нападении на белорусского дипломата в Анкаре, по предварительной информации, нет политической подоплеки, пострадавший — в тяжелом состоянии.
 
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