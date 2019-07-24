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В парке Могилева с помощью деревьев воссоздали исторические улицы

25.07.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Могилева открыли зону тихого отдыха — с деревьями, но без дорожек. Пока там и скамеек нет, но они будут. С помощью деревьев обозначили улицы в Подниколье — так, как они проходили раньше, когда район назывался Покровским посадом. Упор сделали и на особенные породы деревьев.


Фото: Алесь Соболевский, facebook.com/AliesSabalieuski

Зону тихого отдыха предложило создать в парке общественное объединение «Экопроект», идею поддержали и профинансировали администрация Могилева и Евросоюз. В центре этой зоны высадили плодовые деревья — яблони, сливы. Рядом — клены, дубы, березы. Подобрать подходящие породы помогали сотрудники института ботаники Академии наук Беларуси.


Фото:Алесь Соболевский, facebook.com/AliesSabalieuski

Следующий на очереди проект для реализации — аптекарский сад, под который выделено 15 соток, пишет Mogilevnews.by.

— Для него уже создан питомник на агробиологической станции «Любуж» университета имени Аркадия Кулешова. Есть предложение создать на территории парка тихого отдыха ботанический сад. В целом же работа по благоустройству этой территории заложена в план устойчивого развития Могилева", — сказала Татьяна Осмоловская — ассистент местного эксперта проекта «Комгор», в рамках которого и был создан парк тихого отдыха за Свято-Никольским монастырем Подниколья.


Фото:Алесь Соболевский, facebook.com/AliesSabalieuski
 
Теги: Могилев
 
 
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В этой зоне тихого отдыха будут только растения и скамейки - и никакой плитки.
 
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