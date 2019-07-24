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По подозрению в убийстве белоруски в России задержан ее 42-летний земляк
25.07.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичные следователи и их коллеги в Челябинской области России расследуют дело об убийстве 69-летней белоруски. Подозреваемый — 42-летний водитель женщины,
В сентябре 69-летняя женщина отправилась в Россию для осуществления коммерческой деятельности (как
«Из поездки мужчина вернулся один. Родственникам пожилой женщины пояснил, что она решила остаться в России», — рассказала официальный представитель Управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.
По заявлению ее сына, с которым белоруска последний раз общалась 5 ноября, сначала возбудили дело по факту безвестного исчезновения. А позже, в декабре, уже по статье об убийстве.
«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний мужчина, выезжавший с пенсионеркой за пределы страны», — рассказали в СК.
Для расследования дела в Россию выехали белорусские следователи, вместе они занимаются сбором доказательств. Как сообщалось ранее, тело женщины до сих пор не нашли.
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Этот мужчина отвозил белоруску в Россию, а вернулся уже без нее.
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