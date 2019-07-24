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По подозрению в убийстве белоруски в России задержан ее 42-летний земляк

25.07.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные следователи и их коллеги в Челябинской области России расследуют дело об убийстве 69-летней белоруски. Подозреваемый — 42-летний водитель женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

В сентябре 69-летняя женщина отправилась в Россию для осуществления коммерческой деятельности (как писали местные СМИ, продавать верхнюю одежду на ярмарке в доме культуры города Кыштым). Отвез ее 42-летний земляк на автомобиле Mercedes-Benz.

«Из поездки мужчина вернулся один. Родственникам пожилой женщины пояснил, что она решила остаться в России», — рассказала официальный представитель Управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

По заявлению ее сына, с которым белоруска последний раз общалась 5 ноября, сначала возбудили дело по факту безвестного исчезновения. А позже, в декабре, уже по статье об убийстве.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний мужчина, выезжавший с пенсионеркой за пределы страны», — рассказали в СК.

Для расследования дела в Россию выехали белорусские следователи, вместе они занимаются сбором доказательств. Как сообщалось ранее, тело женщины до сих пор не нашли.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот мужчина отвозил белоруску в Россию, а вернулся уже без нее.
 
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