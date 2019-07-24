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Директор оздоровительного центра в Минском районе обвиняется в получении взяток

25.07.2019 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении директора одного из оздоровительных центров в Минском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его задержали на территории была после получения взятки в сумме 750 рублей за лоббирование интересов общества с ограниченной ответственностью.

"По имеющимся у следствия сведениям, директор систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в проводимых процедурах закупок, привлечении в качестве подрядчиков для выполнения различных ремонтных работ и заключении с ними соответствующих договоров", - отметили в СК.

Подследственному предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на имущество.

 
 
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Его задержали на территории была после получения взятки в сумме 750 рублей за лоббирование интересов общества с ограниченной ответственностью.
 
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