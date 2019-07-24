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«Конопляного фермера» из Каменецкого района отправили в колонию
25.07.2019 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 июля в Каменце огласили приговор местному жителю, который обвинялся в выращивании растений, содержащих психотропные вещества,
Ранее обвиняемый купил 27 семян конопли и посадил их в огороде. Затем он собрал урожай, измельчил, часть высушил и хранил, пока его не задержали оперативники.
Суд признал мужчину виновным в посеве и выращивании для последующего сбыта растений, содержащих психотропные вещества, а также в незаконном обороте наркотиков. По итогу ему назначили 8 лет и один месяц лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Ему назначили 8 лет и один месяц лишения свободы в колонии усиленного режима.
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