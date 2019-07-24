Власти подсчитали туристов, которые приехали в Беларусь во время II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

По предварительным подсчетам Беларусь за время Европейских игр посетило более 37 тысяч туристов. Сколько мы на них заработали обещают посчитать к концу года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По билетам на игры в Беларусь без визы въехало 8167 иностранцев. Это количество не включает туристов из стран СНГ и Украины и тех, кто прилетел в Беларусь на самолете по безвизу.

— Во время Европейских игр болельщиков из России было подавляющее большинство. Я постоянно был на трибунах и видел всюду российские флаги и мощную поддержку российских спортсменов, — вспоминает Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма.

В целом, по заниженным оценкам, отмечает Михаил Портной, нашу страну в это время посетили 37 450 туристов. Из них около 7 тысяч человек — это люди, аккредитованные на Европейские игры.

Замминистра объяснил, что по уточненным данным, которые появятся позже, количество туристов будет гораздо выше озвученной цифры.

— Я в этом даже не сомневаюсь, — резюмировал он.

Ранее в Минспорта и туризма говорили, что ожидают на II Европейские игры не менее 30 тысяч туристов. На I Европейских играх в Баку было 28 тысяч туристов.

Михаил Портной рассказал, что во время игр Беларусь посетил генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Он в нашей стране был впервые.

— В ночное время в неформальной обстановке вышли с ним на улицу Зыбицкую, где он был приятно поражен количеству иностранных туристов. Это ответ тем, кто говорит, что иностранцев во время игр не видел. Авторитетная оценка дана генеральным секретарем Всемирной туристической организации, — отметил Портной.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда Дирекции II Европейских игр, рассказал, что на игры продали почти 213 тысяч билетов. Это более 80% от всех билетов, которые выпустили в продажу. По оценкам билетного оператора, более 20 тысяч билетов купили туристы из-за границы. С учетом пригласительных, которые получали гости игр, соревнования посетили 232 тысячи человек.

Он отметил, что только одной лицензионной продукции с логотипом игр в Беларуси за 14 дней игр продали на 8,5 млн рублей. Из них более чем на 1, 5 млн наторговал ЦУМ.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии, говорит, что за время игр основные туроператоры-члены союза заработали на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сколько в целом страна заработала на играх, посчитают только к концу года. Ранее сообщалось, что на организацию игр страна потратила более 540 млн рублей .