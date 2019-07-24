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Сотрудники Пинского ГРОЧС в экстренной ситуации первыми приходят на помощь

25.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Первыми на помощь в экстренной ситуации приходят сотрудники Пинского ГРОЧС. Ежедневно они выполняют свою работу, от которой, зачастую, зависит жизнь людей. Уже 23 года в этой сложной и рискованной профессии старший прапорщик внутренней службы Сергей Лемешевский.

Сотрудники Пинского ГРОЧС в экстренной ситуации первыми приходят на помощь
Сергей Федорович возглавляет пожарный аварийно-спасательный пост № 11, который находится в деревне Боричевичи. Здесь под его началом служат командиры отделений Александр Романович, Дмитрий Козак, Николай Резанович, водители Артем Стреха, Сергей Крильчук, Дмитрий Михалевич, Николай Козел. Это сплоченный коллектив, где ценят взаимовыручку, поэтому молодым сотрудникам всегда помогают и передают свои знания более опытные. Зона ответственности поста большая – это населенные пункты Боричевичского, Каллауровичского, Лопатинского, Ласицкого сельсоветов, а также, при необходимости, некоторые деревни соседнего Столинского района. Сергей Лемешевский отлично знает эти места – из деревни Черново-2 родом его отец.

Сотрудники поста выезжают на тушение пожаров, помогают при дорожно-транспортных происшествиях и в различных экстремальных ситуациях (из недавних случаев – ураган в начале июля, который наделал много беды в нашем районе). Проводится и постоянная профилактическая работа, ведь большая часть пожаров возникает из-за человеческого фактора – неосторожного обращения с огнем, курения в постели, неправильной эксплуатации печек и электрооборудования.

В ГРОЧС мой собеседник попал, можно сказать, по воле случая – после службы в армии искал работу, увидел по телевизору бегущую строку о том, что в Пинске есть вакансии спасателей. Прошел отбор, подготовку и приступил к работе. Первым местом службы стала пожарная аварийно-спасательная часть № 3 г. Пинска. Сергей Федорович 13 лет работал старшим пожарным. Затем 8 лет – диспетчером в центре оперативного управления Пинского ГРОЧС. Именно туда стекаются все звонки и сообщения от граждан и организаций о чрезвычайных ситуациях. Приходилось быть в постоянном напряжении – оперативно реагировать не только на такие происшествия, как пожары, но и дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи на воде, ураганы и другие природные катаклизмы, которых в последнее время немало.

«Каждый случай уникален, и от диспетчера зависит, какие силы личного состава, какая техника будут направлены на место происшествия. От совокупности всех факторов, порой от доли секунды, зависит жизнь человека, а наша главная задача – ее спасти. Поэтому ответственность огромная», – рассказывает Сергей Федорович.

На этой должности он получил неоценимый опыт, который пригодился ему в дальнейшем на руководящей работе.

За ответственное отношение к делу, профессионализм, мужество Сергей Лемешевский не раз поощрялся, имеет медаль «За безупречную службу» 3 степени, нагрудный знак «Выдатнік», памятный нагрудный знак «15 лет органам и подразделениям МЧС». В канун Дня пожарной службы ему была вручена грамота Министерства по чрезвычайным ситуациям за подписью министра – генерал-лейтенанта Владимира Ващенко. Поздравляем!

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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