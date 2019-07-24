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Сотрудники Пинского ГРОЧС в экстренной ситуации первыми приходят на помощь
25.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Первыми на помощь в экстренной ситуации приходят сотрудники Пинского ГРОЧС. Ежедневно они выполняют свою работу, от которой, зачастую, зависит жизнь людей. Уже 23 года в этой сложной и рискованной профессии старший прапорщик внутренней службы Сергей Лемешевский.
Сотрудники поста выезжают на тушение пожаров, помогают при дорожно-транспортных происшествиях и в различных экстремальных ситуациях (из недавних случаев –
В ГРОЧС мой собеседник попал, можно сказать, по воле случая – после службы в армии искал работу, увидел по телевизору бегущую строку о том, что в Пинске есть вакансии спасателей. Прошел отбор, подготовку и приступил к работе. Первым местом службы стала пожарная аварийно-спасательная часть № 3 г. Пинска. Сергей Федорович 13 лет работал старшим пожарным. Затем 8 лет – диспетчером в центре оперативного управления Пинского ГРОЧС. Именно туда стекаются все звонки и сообщения от граждан и организаций о чрезвычайных ситуациях. Приходилось быть в постоянном напряжении – оперативно реагировать не только на такие происшествия, как пожары, но и дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи на воде, ураганы и другие природные катаклизмы, которых в последнее время немало.
На этой должности он получил неоценимый опыт, который пригодился ему в дальнейшем на руководящей работе.
За ответственное отношение к делу, профессионализм, мужество Сергей Лемешевский не раз поощрялся, имеет медаль «За безупречную службу» 3 степени, нагрудный знак «Выдатнік», памятный нагрудный знак «15 лет органам и подразделениям МЧС». В канун Дня пожарной службы ему была вручена грамота Министерства по чрезвычайным ситуациям за подписью министра – генерал-лейтенанта Владимира Ващенко. Поздравляем!
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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