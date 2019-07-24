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Из-за железнодорожной аварии поезда обходят Оршу через Смоленск, ремонт — до завтра

25.07.2019 16:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ликвидация железнодорожной аварии продолжается, проводится проверка Следственным комитетом. Пострадавших нет.

Информация о сходе 15 цистерн с пропаном поступила 24 июля вечером. Спасатели нашли утечку газа в одной из перевернувшихся цистерн, остальные вагоны были отбуксированы на безопасное расстояние. Кроме того, 442 человека с двух дизелей были доставлены до места назначения автобусами, 64 дачника были эвакуированы из двух ближайших садоводческих товариществ «Железнодорожник» и «Березка» в деревню Сосновка.

Ликвидацией последствий железнодорожной аварии занимаются более 225 человек. Проводятся работы по поднятию и транспортировке сошедших с рельсов цистерн, сообщается на сайте МЧС.

К утру утечка из цистерны была ликвидирована, на нее был наложен специальный бандаж.

Движение на участке железной дороги Орша — Витебск планируется восстановить в течение суток. «Благодаря слаженной работе восстановление идет успешно. В данное время на участке работают три наших восстановительных поезда, ночью подошли развернутые краны грузоподъемностью 125 т. Но работа осложняется тем, что спешить здесь нельзя. Каждый шаг должен быть выверенным», - проинформировал заместитель начальника Белорусской железной дороги Владимир Балахонов.

По его словам, «в течение ближайших суток все будет устранено и движение будет восстановлено», передает БелТА.

Движение поездов организовано в объезд через Смоленск, передает «Белтелерадиокомпания».

Причины аварии сейчас выясняются. Управление Следственного комитета по Витебской области начало проверку. По данным следствия, в 18 часов 14 минут произошла сработка тормозов грузового поезда, следовавшего со станции Витебск до станции Минск через Оршу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ликвидация железнодорожной аварии продолжается, проводится проверка Следственным комитетом. Пострадавших нет.
 
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