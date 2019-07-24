|
Из-за железнодорожной аварии поезда обходят Оршу через Смоленск, ремонт — до завтра
25.07.2019 16:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Ликвидация железнодорожной аварии продолжается, проводится проверка Следственным комитетом. Пострадавших нет.
Информация
Ликвидацией последствий железнодорожной аварии занимаются более 225 человек. Проводятся работы по поднятию и транспортировке сошедших с рельсов цистерн,
К утру утечка из цистерны была ликвидирована, на нее был наложен специальный бандаж.
Движение на участке железной дороги Орша — Витебск планируется восстановить в течение суток. «Благодаря слаженной работе восстановление идет успешно. В данное время на участке работают три наших восстановительных поезда, ночью подошли развернутые краны грузоподъемностью 125 т. Но работа осложняется тем, что спешить здесь нельзя. Каждый шаг должен быть выверенным», - проинформировал заместитель начальника Белорусской железной дороги Владимир Балахонов.
По его словам, «в течение ближайших суток все будет устранено и движение будет восстановлено»,
Движение поездов организовано в объезд через Смоленск,
Причины аварии сейчас выясняются. Управление Следственного комитета по Витебской области начало проверку. По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ликвидация железнодорожной аварии продолжается, проводится проверка Следственным комитетом. Пострадавших нет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)