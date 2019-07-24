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В Минске паспорта с литовским «шенгеном» пока выдают в польском визовом центре

25.07.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за обвала потолка изменилась работа литовского визового центра в торговом центре «Галилео». 25 и 26 июля заявления принимают только по предварительной регистрации, принимают и выдают паспорта в помещении польского визового центра, который размещен в том же здании, но на пятом этаже.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Время получения паспортов остается неизменным. Заявители, у которых была запись на 24.07 и они не подали документы, могут подать заявление на получение визы Литвы 25 и 26 июля без дополнительной записи, отмечается на сайте визового центра.

Напомним, 24 июля обрушился потолок в визовом центре Литвы, который находится на шестом этаже в здании торгового центра «Галилео» по улице Бобруйской, 6. Пострадавших нет. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.


Фото: mchs.gov.by

После обрушения потолка в ТЦ «Арена-Сити» проходили проверки, в том числе с представителями администрации района, и в торговом центре «Галилео».

— На момент проверки были выявлены определенные вопросы, требующие детального разбирательства. Поэтому администрация затребовала заключение специализированной организации — оно было предоставлено, — заявил замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома. — То есть на тот момент (ноябрь 2018 года. — Прим. TUT.BY) все было в порядке. Известно, что на объекте не так давно был ремонт. На вопрос о том, кто принимал объект после ремонта, Тома ответил, что эти вопросы выясняются и пока эту тему комментировать не будут.

 
 
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