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В Минске паспорта с литовским «шенгеном» пока выдают в польском визовом центре
25.07.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за обвала потолка изменилась работа литовского визового центра в торговом центре «Галилео». 25 и 26 июля заявления принимают только по предварительной регистрации, принимают и выдают паспорта в помещении польского визового центра, который размещен в том же здании, но на пятом этаже.
Время получения паспортов остается неизменным. Заявители, у которых была запись на 24.07 и они не подали документы, могут подать заявление на получение визы Литвы 25 и 26 июля без дополнительной записи, отмечается на
Напомним, 24 июля обрушился потолок в визовом центре Литвы, который находится на шестом этаже в здании торгового центра «Галилео» по улице Бобруйской, 6. Пострадавших нет. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
После обрушения потолка в ТЦ «Арена-Сити» проходили проверки, в том числе с представителями администрации района, и в торговом центре «Галилео».
— На момент проверки были выявлены определенные вопросы, требующие детального разбирательства. Поэтому администрация затребовала заключение специализированной организации — оно было предоставлено, —
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Время получения паспортов остается неизменным.
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