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В Новолукомле пропала школьница, приехавшая к отцу на каникулы из России

25.07.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чашникский РОВД разыскивает 14-летнюю школьницу из России Ангелину Щербик — семиклассница приехала на каникулы к отцу в Новолукомль и два дня назад, 23 июля, пропала. Об этом сообщает милиция региона.


Фото: УВД облисполкома

Девочка живет в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На летние каникулы она приехала к отцу в Новолукомль. 23 июля Ангелина ушла из дома в неизвестном направлении, о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы девочки: на вид 13−14 лет, худощавая, лицо овальное, рост около 155−160 см, волосы темно-русые средней длины, глаза голубые.

Была одета: куртка кожаная черного цвета до пояса, брюки спортивные черного цвета, кроссовки синего цвета с белой подошвой, майка черного цвета с красным рисунком на груди. Особые приметы: на левой ноге шрам выше колена около 3 см.

С собой у школьницы был мобильный телефон BLY BY D-8, планшет марки Asus в корпусе белого цвета, без сим-карты, портативное зарядное устройство марки Xiaomi, рюкзак черного цвета со сменной одеждой.

Милиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Ангелины Щербик, сообщить по телефонам: 8 02133 4−10−02, +375 29 594−08−34 (МТС), +375 29 593−90−83 (МТС), 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

 
 
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