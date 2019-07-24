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В Новолукомле пропала школьница, приехавшая к отцу на каникулы из России
25.07.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чашникский РОВД разыскивает 14-летнюю школьницу из России Ангелину Щербик — семиклассница приехала на каникулы к отцу в Новолукомль и два дня назад, 23 июля, пропала. Об этом
Девочка живет в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На летние каникулы она приехала к отцу в Новолукомль. 23 июля Ангелина ушла из дома в неизвестном направлении, о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы девочки: на вид 13−14 лет, худощавая, лицо овальное, рост около 155−160 см, волосы темно-русые средней длины, глаза голубые.
Была одета: куртка кожаная черного цвета до пояса, брюки спортивные черного цвета, кроссовки синего цвета с белой подошвой, майка черного цвета с красным рисунком на груди. Особые приметы: на левой ноге шрам выше колена около 3 см.
С собой у школьницы был мобильный телефон BLY BY D-8, планшет марки Asus в корпусе белого цвета, без сим-карты, портативное зарядное устройство марки Xiaomi, рюкзак черного цвета со сменной одеждой.
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У девочки был с собой рюкзак со сменной одеждой.
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