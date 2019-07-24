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«Сравнимой с нами будет лечкомиссия». В Минске открылся новый государственный медцентр

25.07.2019 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Серебрянке открыли новый государственный медцентр «Аква-Минск Клиника». Его построили почти за два года, это часть комплекса теннисного центра с гостиницей, по соседству с физкультурно-оздоровительным комплексом «Серебрянка». Какие услуги предлагает центр и какие там будут цены — в материале TUT.BY.


Медцентр открыло государственное предприятие «Аква-Минск», оператор аквапарка «Лебяжий», ФОКов «Серебрянка» и «Мандарин», гостиниц, а также теннисных кортов на улице Карла Маркса и проспекте Рокоссовского.

Инвестиции в центр — 10 миллионов евро

Площадь нового медцентра — шесть тысяч «квадратов», он занимает три верхних этажа пятиэтажного комплекса. Объем инвестиций в медцентр — 10,5 миллионов евро, но в сумме в новый объект с кортами, теннисным центром, отелем, паркингом и благоустройство вложили 30 миллионов евро. Строили за счет кредитных средств, которые предприятию нужно вернуть до 2028 года. Кредиты «Аква-Минск» (предприятие является коммерческой структурой) будет выплачивать из собственных средств.


Главврач центра — Наталья Михеева. С 1999 года она работала в роддоме № 2, начинала акушером-гинекологом, а в последние годы была заведующей отделением ультразвуковой диагностики.

Центр работает с 2 июля, услуги разные: от приема анализов до пластических операций.

Делают все виды УЗИ и планируют выдавать больничные

Михеева провела экскурсию и рассказала, что в центре делают УЗИ, лабораторную диагностику, а специалисты дают консультации. Также есть рентгенодиагностика, центр специализируется на малоинвазивном вмешательстве в амбулаторных условиях.


Главврач медцентра «Аква-Минск Клиника» Наталья Михеева

В медцентре делают хирургические операции, проводят пластические операции, оказывают услуги по косметологии и стоматологии. Амбулаторная часть центра может принять до 900 человек в день.

Один этаж центра занимает лечебно-диагностическое отделение, где есть процедурный кабинет, делают все виды УЗИ — в том числе детям, работают терапевты, неврологи, эндокринологи, кардиологи, дерматологи, отоларингологи, педиатры.


Холл регистратуры

— В перспективе мы рассчитываем на годовое прикрепление детей на обслуживание в нашем центре, а также на то, что сможем выдавать все больничные листы. Для этого нужно пройти серьезную административную процедуру.

На следующем этаже — отделение стоматологии и эстетической косметологии. Есть кабинет врача, который специализируется по патологии стопы.

Здесь же и этажом выше — кабинеты отделения малоинвазивной хирургии — принимают урологи и гинекологи, делают колоноскопию и гастроскопию, работают хирурги.


Кабинет терапевта

Кабинет уролога

Кабинет узи

Кабинет лазерного лечения

Малая операционная

Комната наблюдений после операций

Кабинет стоматолога. Михеева говорит, что в их медцентре ставят зубы по CAD/CAM технологии, вместо обычных коронок

— Урология — одно из основных направлений, которое мы брали в концепцию. У нас серьезное оборудование по эндоскопической урологии, по дроблению камней. Я думаю, что это будет очень востребовано, — говорит главврач.

Стационар и цены медцентра

На последнем этаже есть также круглосуточный стационар на 19 коек и операционные блоки.

В стационаре есть одна палата на одного человека — здесь шире дверной проем, подразумевается, что она будет использоваться для людей с ограниченными физическими возможностями. Остальные палаты — двухместные. Сутки без оплаты еды будут стоить в стационаре примерно 50 рублей, в одноместном — порядка 60 рублей.

Пациент может находиться в стационаре до четырех суток, так как, по закону, малоинвазивное хирургическое вмешательство предполагает краткосрочное пребывание пациентов.


Холл одного из отделений

Стандартная палата стационара, на стене также есть телевизор

Санузел есть в каждой палате на двоих

Кухня персонала медцентра

Палаты раннего послеоперационного периода с наблюдением

Процедурная, где делают общий рентген

Операционная. Михеева говорит, что кушетка пациента даже с подогревом

Михеева объясняет, что цены в «Аква-Минск Клиника» будут приближены к тем, что есть в частных медцентрах.

— Наиболее показательным и сравнимым с нашим учреждением будет Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента.

Сюда смогут прийти все желающие.

У предприятия также есть теннисный клуб, который насчитывает порядка 1000 членов. Диагностику члены клуба будут проходить в этом центре. Также центр сотрудничает со страховой компанией, клиентов которой направляют в медцентр «Аква-Минск Клиника».

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Теги: Минск
 
 
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