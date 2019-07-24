Поездка на «желтый». В суд Гомеля направили уголовное дело о ДТП, в котором пострадал ребенок

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гомельской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя района, сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в причинении ребенку тяжкого телесного повреждения при аварии в ноябре 2018-го.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Установлено, что обвиняемый 20 ноября 2018 года, около 11.45, двигался на автомобиле ВАЗ-2109 вблизи школы № 2 по улице Ильича в Гомеле. Несмотря на знак «Дети» и смену сигнала светофора с разрешающего на запрещающий водитель, как считает следствие, не принял мер к снижению скорости движения, из-за чего на выезде с перекрестка совершил наезд на 9-летнего ребенка.

Мальчик переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. Он получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в реанимацию. Среди травм — повреждение глаза с последующим развитием косоглазия и снижением остроты зрения.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Материалы дела от гомельского управления СК изучила прокуратура и согласилась с квалификацией действий обвиняемого по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения. Дело уже направили в суд Новобелицкого района Гомеля.