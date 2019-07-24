Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 25.07.2019

По общему намолоту лидируют:
Несвижский (52 488 тонн), Слуцкий (42 948 тонн), Копыльский (35 313 тонн), Клецкий (35 217 тонн), Солигорский (27 313 тонн).
По урожайности лидируют:
Несвижский (61,0 ц с га), Клецкий (49,0 ц с га), Дзержинский (46,0 ц с га), Молодечненский (41,0 ц с га), Смолевичский (39,0 ц с га), Минский (39,0 ц с га).
По урожайности среди хозяйств:
- ОАО "Гастелловское" Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (84,3 ц с га);
- ОАО "НОВАЯ ЖИЗНЬ" Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (81,3 ц с га);
- СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (78,7 ц с га);
- ОАО "Грицкевичи" Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (75,7 ц с га);
- "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района – Лукьянов
Владимир Михайлович (69,8 ц с га).
Лучшие комбайновые экипажи:
- Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
(ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 1 640 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
- Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич
(КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) – намолочено 1 518 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
- Шутило Павел Михайлович, Шкутько Александр Сергеевич
(ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 1 440 тонны; марка комбайна – GS-12;
- Клеванович Александр Алексеевич, Саванович Дмитрий Владимирович (ОАО «Агрофирма Лучники», Слуцкий район) – намолочено 1 414 тонн; марка комбайна – Lexion -550;
- Полячок Иван Иванович, Мисюченко Владимир Владимирович (филиал «ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат», Слуцкий район) – намолочено 1 407 тонн; марка комбайна – КЗС - 1218.
Лучшие водители:
- Хролович Алексей Владимирович (ОАО "Горняк", Солигорского района) – 2 100 тонн; марка автомобиля – МТЗ-3022 ПТ20;
- Литошко Сергей Александрович (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 1 944 тонны; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
- Тябус Александр Николаевич (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 1 678 тонн; марка автомобиля – МАЗ 650118;
- Достанко Сергей Олегович (ОАО"Речень", Любанского района) – 1 620 тонн; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
- Наркевич Александр Александрович (Филиал "Правда-Агро" ОАО, Дзержинского района) – 1 605 тонн; марка автомобиля – МТЗ-3522.
Сушильные агрегаты:
- Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь", Несвижского района) – высушено 4 840 тонн;
- Новик Александр Александрович, Барахович Леонид Николаевич (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – высушено 4 702 тонны;
- Яцкевич Иван Михайлович (ОАО "Городея", Несвижского района) – высушено 4 385 тонн;
- Русак Александр Александрович, Жук Дмитрий Николаевич
(ОАО "РАПС", Минского района) – высушено 4 192 тонны;
- Русак Сергей Николаевич, Антипов Олег Константинович (филиал "Правда-Агро" ОАО, Дзержинского района) – высушено 3 791 тонна.