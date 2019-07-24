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Новый размер удержания средств для выплаты зарплаты

25.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Данный норматив применяется с 1 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты. В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы», с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах июня 2019 года, составляет Br257,05. Соответственно, увеличенный в полтора раза, он составит Br385,58.

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на...
 
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