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Подведены итоги работы по укреплению дисциплины и правопорядка

25.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Принимавший участие в заседании старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры области Кузьмич П.В. довел до аудитории состояние преступности в воинских частях и соединениях, дислоцированных на территории Минской области в первом полугодии 2019 года. С учетом причин и условий, способствовавших совершению преступлений нацелил командование бригады на постоянной основе корректировать и совершенствовать формы и методы работы по организации взаимоотношений между военнослужащими с учетом складывающейся обстановки в коллективе.

Предложил продолжить работу командиров подразделений по налаживанию контактов с родными и близкими военнослужащих срочной военной службы с целью оперативного реагирования на возможные негативные процессы и явления в воинских коллективах.

По завершению заседания Кузьмич П.В. провел с военнослужащими срочной военной службы профилактическое мероприятие, направленное на укрепление дисциплины в войсках. На конкретных примерах из практики разъяснил присутствовавшим положения уголовного законодательства за совершение отдельных видов преступлений. Особое внимание обратил на недопущение уклонения от несения военной службы путем членовредительства или симуляции заболевания. Ответил на вопросы военнослужащих.

В мероприятии приняло участие около 250 военнослужащих.

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках младший советник юстиции Павел Кузьмич

 
 
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В в.г. Околица Минского района во 2 отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск 23 июля 2019г. подведены итоги работы по укреплению дисциплины и...
 
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