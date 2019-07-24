За полгода в Гомельской области Госстандарт изъял 776 партий опасной пищевой продукции

Источник материала: Tut.by

С начала года специалисты Госстандарта провели в Гомельской области 180 проверок на объектах, где продаются продовольственные товары. И 766 партий опасных продуктов было изъято, сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на данные ведомства.

При выборе магазина учитывалась информация из обращений граждан в инспекцию, а также жалобы покупателей в Книгах замечаний и предложений. В ходе проверки специалисты обращали внимание на показатели безопасности и качества, условия хранения товара, а также насколько информация на маркировке соответствует действительности.

В список опасной, как правило, попадала импортная продукция: консервы, овощи, сухофрукты, рыба копченая, масложировая продукция, творог, сахар, крупы, чай, специи, кондитерские изделия.

В список основных нарушений входит наличие недопустимых микроорганизмов. Опасные ингредиенты, такие как плесень, кишечная палочка, наиболее часто выявлялись в чаях, сухофруктах, приправах и специях.

Запрещенные красители чаще всего обнаруживались в зефире, леденцах, жевательном мармеладе, соках.

Повышенное содержание консервантов часто встречается в сухофруктах, кондитерских изделиях с начинками, мармеладе. А нитратов больше всего в консервах плодоовощных и свежих овощах. При накапливании в организме нитраты приводят к развитию онкологии.

Выявляют продукты с содержанием жиров растительного происхождения в молочной продукции

Это не считая случаев, когда отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество пищевой продукции, нарушаются условия хранения продукции (фрукты и овощи с признаками порчи, многократно размороженные и замороженные пельмени и рыба), продажа «просрочки» и недовес. Так, в одной сети недовложение товара составляло до 14% от веса, указанного на упаковке. Самыми «похудевшими» товарами были крупа, кондитерские изделия, подсолнечное масло.

Употребление некачественных продуктов со временем приводит к хроническим заболеваниям или обострению болезней, в частности аллергии. Вся несоответствующая продукция изымается из продажи, ее ввоз на территорию страны запрещается, остатки товара утилизируются. В отношении торговых объектов-нарушителей применяются административные меры.