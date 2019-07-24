ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За полгода в Гомельской области Госстандарт изъял 776 партий опасной пищевой продукции

25.07.2019 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С начала года специалисты Госстандарта провели в Гомельской области 180 проверок на объектах, где продаются продовольственные товары. И 766 партий опасных продуктов было изъято, сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на данные ведомства.

При выборе магазина учитывалась информация из обращений граждан в инспекцию, а также жалобы покупателей в Книгах замечаний и предложений. В ходе проверки специалисты обращали внимание на показатели безопасности и качества, условия хранения товара, а также насколько информация на маркировке соответствует действительности.

В список опасной, как правило, попадала импортная продукция: консервы, овощи, сухофрукты, рыба копченая, масложировая продукция, творог, сахар, крупы, чай, специи, кондитерские изделия.

В список основных нарушений входит наличие недопустимых микроорганизмов. Опасные ингредиенты, такие как плесень, кишечная палочка, наиболее часто выявлялись в чаях, сухофруктах, приправах и специях.

Запрещенные красители чаще всего обнаруживались в зефире, леденцах, жевательном мармеладе, соках.

Повышенное содержание консервантов часто встречается в сухофруктах, кондитерских изделиях с начинками, мармеладе. А нитратов больше всего в консервах плодоовощных и свежих овощах. При накапливании в организме нитраты приводят к развитию онкологии.

Выявляют продукты с содержанием жиров растительного происхождения в молочной продукции

Это не считая случаев, когда отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество пищевой продукции, нарушаются условия хранения продукции (фрукты и овощи с признаками порчи, многократно размороженные и замороженные пельмени и рыба), продажа «просрочки» и недовес. Так, в одной сети недовложение товара составляло до 14% от веса, указанного на упаковке. Самыми «похудевшими» товарами были крупа, кондитерские изделия, подсолнечное масло.

Употребление некачественных продуктов со временем приводит к хроническим заболеваниям или обострению болезней, в частности аллергии. Вся несоответствующая продукция изымается из продажи, ее ввоз на территорию страны запрещается, остатки товара утилизируются. В отношении торговых объектов-нарушителей применяются административные меры.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В список опасной, как правило, попадала импортная продукция.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске ищут мужчину, который уехал на чужом велосипеде за 900 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика