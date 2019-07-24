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В Минске ищут мужчину, который уехал на чужом велосипеде за 900 рублей
25.07.2019 18:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичная милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к похищению велосипеда стоимостью 900 рублей. Подробности
Милиция ищет неизвестного, который уехал на чужом велосипеде, припаркованном возле здания № 13 по улице Соломенная. Велосипед похитили 22 июля, около 19.00. Общая стоимость ущерба составила порядка 900 рублей.
Приметы разыскиваемого: на вид 20−25 лет, рост 170−175 см, худощавый, лицо овальное, глаза средние, волосы русые, губы тонкие. Был одет в синюю куртку, серые брюки, при себе имел портфель черного цвета.
Если вы узнали мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8 (029) 883-23-96, 8 (017)278−48−56 или 102.
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Велосипед похитили 22 июля около 19.00 часов.
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