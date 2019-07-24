ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске ищут мужчину, который уехал на чужом велосипеде за 900 рублей

25.07.2019 18:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Столичная милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к похищению велосипеда стоимостью 900 рублей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милиция ищет неизвестного, который уехал на чужом велосипеде, припаркованном возле здания № 13 по улице Соломенная. Велосипед похитили 22 июля, около 19.00. Общая стоимость ущерба составила порядка 900 рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 20−25 лет, рост 170−175 см, худощавый, лицо овальное, глаза средние, волосы русые, губы тонкие. Был одет в синюю куртку, серые брюки, при себе имел портфель черного цвета.


Фото: minsk.mvd.gov.by

Если вы узнали мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8 (029) 883-23-96, 8 (017)278−48−56 или 102.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Поездка на «желтый». В суд Гомеля направили уголовное дело о ДТП, в котором пострадал ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • длинные кожаные перчатки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика