На интернет-аукционе продали бывшую школу в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Приобрести четырехэтажное кирпичное здание по улице Богданова (бывшую школу № 5) общей площадью около 2500 квадратных метров пожелали три участника аукциона. Об этом пише т «Гомельская правда». Интернет-аукцион организовал комитет госимущества Гомельского облисполкома.



Фото: gp.by

Начальная цена бывшей сменной школы № 5 равнялась одной базовой величине. В результате торгов цена с 25 рублей 50 копеек выросла до 999 рублей 58 копеек, рассказали в комитете «Гомельоблимущество».

Таким образом, один квадратный метр недвижимости победитель аукциона приобрел за 40 копеек. Кстати, на Гомельщине прошедший интернет-аукцион стал уже шестым в этом году. Все они были результативными.

На 8 августа назначены очередные электронные торги, выставлено семь лотов: по двум из них цена снижена на 80%, а по четырем составляет от одной до 13 базовых величин. География месторасположения объектов довольно широка: Гомель, Ветковский, Жлобинский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский и Светлогорский районы.