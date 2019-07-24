Через неделю в Гомеле откроют лыжероллерную трассу. Как сейчас все выглядит?

Источник материала: Tut.by

Работы по строительству лыжероллерной трассы в Гомеле выполнены примерно на 95%. Напомним, объект в районе улицы Луговой в Новобелицком районе начали строить в июне, финал запланирован на 1 августа. Подробности узнало издание «Гомельская правда».





«Работы выполнены где-то на 95%. Думаю, основную их часть завершим в воскресенье. Сейчас готовим трассу и продолжим укладывать асфальт. В тире установлены навесы, перехваты, занимаемся зеленой зоной. Силы брошены большие: трудится около 150 человек и более 30 единиц техники», — рассказал старший прораб СУ-243 Гомельского ДСК Сергей Макаренко.









Еще в июне на этом месте был пустырь, а теперь виднеются очертания будущей трассы, стены тира украшает граффити. Протяженность будущей трассы составит один километр.





Наличие перемычки позволит формировать дистанции, кратные 500 метрам, в зависимости от типа соревнований и возраста участников. Предусмотрено два подъема различной крутизны высотой по три метра.





Вместительность трибун 500 человек. Также на территории установят системы видеонаблюдения и искусственного оснежения трассы.









Уже с 9 по 11 августа на трассе разыграют Кубок Белорусской федерации биатлона. Приедут молодые спортсмены, тренеры со всей страны, а мастер-класс проведет двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете, многолетний лидер сборной России Ольга Зайцева.