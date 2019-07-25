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«Закон об отсрочках»: осенью дополнительно призовут до 3 тысяч человек

25.07.2019 19:49 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минобороны прогнозирует после вступления в силу «закона об отсрочках» увеличение призыва осенью на 2,5-3 тысяч человек, весной - на 1,5 тысяч. Правда, признает, что цифры приблизительные, есть же не только образовательные отсрочки.

«В среднем осенью до 2,5-3 тыс. и весной до 1,5 тыс. человек», - сегодня журналистам сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко.

Собственно с дальнейших его слов следует, что это максимальные цифры или о чем Минобороны мечтает.

«Цифры прогнозные, потому что состояние здоровья с каждым годом у людей ухудшается, возникают другие отсрочки», - сказал Александр Шкиренко.

Покажет, по его словам, первый призыв, проведенный по новому закону, сообщает БелТА.

Действие документа распространится и на тех, кто успел поступить в этом году до вступления его в силу, уточнил консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Андрей Мурашов. И предложил первокурсникам альтернативу: воспользоваться своим правом на отсрочку, либо взять отпуск для прохождения службы. Место в учебном заведении обещают сохранить.

Попробовали успокоить и магистрантов: говорят, что при службе в резерве есть все возможности завершить обучение в срок по индивидуальному плану. «Такой молодой человек выйдет работать не в феврале вместе со своими коллегами, а, допустим, чуть позже, в марте, где-то будет чуть более плотный график», - сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

Кроме того, у магистрантов также есть право на отпуск для прохождения службы.

Палата представителей в срочном порядке приняла в июне поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии, 24 июля подписал Лукашенко, окончательно закрепив новые условия призыва. Законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты: звучали мнения о "вымывании" людей из магистратуры и возможной эмиграции перспективных молодых людей.

 
 
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Минобороны прогнозирует после вступления в силу «закона об отсрочках» увеличение призыва осенью на 2,5-3 тысяч человек, весной - на 1,5 тысяч. Правда, признает, что...
 
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