«Закон об отсрочках»: осенью дополнительно призовут до 3 тысяч человек

Минобороны прогнозирует после вступления в силу «закона об отсрочках» увеличение призыва осенью на 2,5-3 тысяч человек, весной - на 1,5 тысяч. Правда, признает, что цифры приблизительные, есть же не только образовательные отсрочки.

«В среднем осенью до 2,5-3 тыс. и весной до 1,5 тыс. человек», - сегодня журналистам сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко.

Собственно с дальнейших его слов следует, что это максимальные цифры или о чем Минобороны мечтает.

«Цифры прогнозные, потому что состояние здоровья с каждым годом у людей ухудшается, возникают другие отсрочки», - сказал Александр Шкиренко.

Покажет, по его словам, первый призыв, проведенный по новому закону, сообщает БелТА.

Действие документа распространится и на тех, кто успел поступить в этом году до вступления его в силу, уточнил консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Андрей Мурашов. И предложил первокурсникам альтернативу: воспользоваться своим правом на отсрочку, либо взять отпуск для прохождения службы. Место в учебном заведении обещают сохранить.

Попробовали успокоить и магистрантов: говорят, что при службе в резерве есть все возможности завершить обучение в срок по индивидуальному плану. «Такой молодой человек выйдет работать не в феврале вместе со своими коллегами, а, допустим, чуть позже, в марте, где-то будет чуть более плотный график», - сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

Кроме того, у магистрантов также есть право на отпуск для прохождения службы.