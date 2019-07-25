Автомобиль с бантом и министр. В Витебске открыли новое здание Первомайского РОВД

Источник материала: Tut.by

В Витебске 25 июля торжественно открыли новое административное здание отдела внутренних дел администрации Первомайского района. На церемонию приехал министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает УВД.





Новый РОВД разместился на проспекте Строителей, 3б. В здании находятся кабинеты с современной техникой и мебелью, оперативно-дежурная служба, актовый и тренажерный залы. На территории — просторные навесы для служебного транспорта. Везде установлена система видеонаблюдения.

Министр Юрий Караев вручил личному составу Первомайского РОВД Витебска подарок от МВД — новенький Geely Atlas.





До 1998 года Первомайский РОВД размещался на улице Красногвардейской, 20. Затем — в довоенном здании на проспекте Черняховского.

Сотрудники Первомайского РОВД обслуживают самый большой район Витебска с населением около 200 тысяч человек. Всего в областном центре проживает 378,5 тысячи человек.