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Автомобиль с бантом и министр. В Витебске открыли новое здание Первомайского РОВД
26.07.2019 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 25 июля торжественно открыли новое административное здание отдела внутренних дел администрации Первомайского района. На церемонию приехал министр внутренних дел Юрий Караев,
Новый РОВД разместился на проспекте Строителей, 3б. В здании находятся кабинеты с современной техникой и мебелью, оперативно-дежурная служба, актовый и тренажерный залы. На территории — просторные навесы для служебного транспорта. Везде установлена система видеонаблюдения.
Министр Юрий Караев вручил личному составу Первомайского РОВД Витебска подарок от МВД — новенький Geely Atlas.
До 1998 года Первомайский РОВД размещался на улице Красногвардейской, 20. Затем — в довоенном здании на проспекте Черняховского.
Сотрудники Первомайского РОВД обслуживают самый большой район Витебска с населением около 200 тысяч человек. Всего в областном центре проживает 378,5 тысячи человек.
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Министр Юрий Караев вручил личному составу Первомайского РОВД Витебска подарок от МВД - новый Geely Atlas.
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