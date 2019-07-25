Дождь, гроза, туман и до +29°С. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Наступающие выходные в Бресте будут в меру ненастные. На субботу обещают дождь, а в воскресенье ясную и теплую погоду без осадков.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В ночь с пятницы на субботу на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров. Утром будет облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Во второй половине дня Брест продолжит мокнуть. Воздух прогреется до +25°С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье днем будет переменная облачность без осадков. В обед столбик термометра поднимется до +29°С.

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