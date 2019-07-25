Новая версия личного кабинета плательщика заработала на сайте МНС

Источник материала: Газета Авангард





На портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 4 июля размещена новая версия «Личного кабинета плательщика», предназначенная для всех категорий плательщиков. Вход в него осуществляется по ссылке, расположенной на главной странице официального сайта налоговых органов. В новой версии представлены электронные сервисы для всех категорий плательщиков – организаций, физических лиц и индивидуальных предпринимателей с возможностью осуществлять авторизацию с помощью учетной записи и пароля, ЭЦП либо мобильной ЭЦП.

Теперь сервис работает на новой технологической платформе. Все сделано так, чтобы плательщикам было максимально удобно и просто. При входе в личный кабинет появляется дополнительное оповещение о задолженности или переплате по налоговым платежам в бюджет.

Кроме того, для организаций и индивидуальных предпринимателей представлен новый сервис «Узнать о жалобе», позволяющий просмотреть информацию о направленных обращениях в налоговый орган и состоянии их рассмотрения. Для юридических лиц вход в «Личный кабинет плательщика» осуществляется только с помощью ЭЦП. При этом индивидуальные предприниматели в налоговые органы могут представить налоговые декларации (расчеты) и заявления на осуществление административных процедур в электронном виде только при подписании их ЭЦП.

Обращаем внимание, что использование новой версии личного кабинета с ключом ЭЦП требует установки на рабочем месте пользователя браузера Internet Explorer версии 11. Старые версии браузера (8,9 и 10) в этом случае не поддерживаются. До конца текущего года существующая ранее версия личного кабинета организации и ИП будет поддерживаться и доступна на портале МНС (http://portal.nalog.gov.by).

Подготовила Антонина ТАРАСОВА