Нормальное лето. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Июль на этой неделе снова расслабился и вместо солнечных пляжей с катамаранами подсунул нам зонты и пузыри на лужах. Может хоть в свои последние выходные реабилитируется, да включит уже нам нормальное лето?



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Обещают , что включит! Хоть и не сразу — в субботу утром снова грозы, днем местами дожди, зато после обеда сухо и +25ºC.

В воскресенье — до +29ºC и ясно.

Хороший выходных, друзья!

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