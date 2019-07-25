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Нормальное лето. Погода в Гомеле в выходные
26.07.2019 09:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июль на этой неделе снова расслабился и вместо солнечных пляжей с катамаранами подсунул нам зонты и пузыри на лужах. Может хоть в свои последние выходные реабилитируется, да включит уже нам нормальное лето?
В воскресенье — до +29ºC и ясно.
Хороший выходных, друзья!
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Июль на этой неделе снова расслабился. Вместо солнечных пляжей с катамаранами подсунул нам - зонты и пузыри на лужах. Может хоть в свои последние выходные...
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