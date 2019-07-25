Судебное делопроизводство по жалобе Алексея Сараева прекращено

Источник материала: Единство

Представив участников заседания – истца Алексея Сараева и ответчиков – начальника юридического отдела Борисовского райисполкома Татьяну Мышленок, главного специалиста отдела архитектуры и строительства Борисовского райисполкома Елену Супранович, председателя Борисовского районного Совета депутатов Петра Навицкого, судья Инна Войтко пригласила истца Алексея озвучить суть жалобы.

– Борисовский райисполком на протяжении 12 лет бездействует в части благоустройства объекта «Ландшафтно-рекреационная зона общего пользования зеленого сквера по ул. М. Горького – ул. Ватутина». В марте 2019 года я обратился в Борисовский райисполком с заявлением по поводу благоустройства территории объекта «Ландшафтно-рекреационная зона общего пользования зеленого сквера по ул. М. Горького – ул. Ватутина». В заявлении со ссылками на законодательство я просил приступить к благоустройству указанного объекта в соответствии с генеральным планом города Борисова, поручить отделу архитектуры Борисовского райисполкома разработать архитектурно-планировочную концепцию детального плана объекта «Ландшафтно-рекреационная зона общего пользования зеленого сквера по ул. М. Горького – ул. Ватутина», создать общественную комиссию с участием жильцов ул. Ватутина, но ничего не сделано, – озвучил суть жалобы Алексей.

В ходатайстве истца о предоставлении ему решения о статусе данной территории суд отказал в связи с преждевременностью, в ходатайстве о расходах поступивших финансовых средств на благоустройство указанной территории в период 2008-2019 гг. отказал в связи с нецелесообразностью, в ходатайстве о присутствии в ходе судебного заседания прокурора истцу также было отказано из-за отсутствия оснований.

Ответчиком по гражданской жалобе Алексея Сараева выступили представители Борисовского райисполкома.

По озвученной жалобе Татьяна Мышленок пояснила, что в настоящее время статус обсуждаемого земельного участка не определен. Определение появится, когда Совет Министров Республики Беларусь утвердит генеральный градостроительный проект общего планирования «Генеральный план города Борисова. Корректировка», который сейчас находится на корректировке. Также начальник юротдела уточнила, что, если генплан пройдет экспертизу, имеющиеся в нем схемы озеленения и благоустройства все равно будут редактироваться. Это обычная практика.

Ответчик Елена Супранович пояснила, что невозможно удовлетворить просьбу истца о разработке детального плана объекта «Ландшафтно-рекреационная зона общего пользования зеленого сквера по ул. М. Горького – ул. Ватутина», т.к. согласно законодательству детальные планы разрабатываются для территорий более 3,5 га, а благоустройство меньших территорий, к которым можно согласно занимаемой площади отнести обсуждаемый объект, проходит без данной планировочной документации. Также главный специалист пояснила суду, истцу и слушателям открытого заседания основные понятия градостроительной документации, т.к. в жалобе истца не всегда обоснованно и уместно употреблялись узкопрофессиональные термины.

Петр Навицкий в ответной речи рассказал о формировании бюджета района на каждый год, а также о том, что все борисовчане имеют возможность с ним ознакомиться – в начале каждого календарного года информация публикуется на официальном сайте Борисовского райисполкома.

Открытое судебное заседание продлилось без перерыва 3 часа 10 минут, после чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

– По жалобе обязать Борисовский райисполком приступить к освоению объекта «Ландшафтно-рекреационная зона общего пользования зеленого сквера по ул. М. Горького – ул. Ватутина» в соответствии с генпланом города Борисова, обязать сформировать и внести в Борисовский Совет депутатов проект концепции по вопросу благоустройства объекта «Ландшафтно-рекреационная зона общего пользования зеленого сквера по ул. М. Горького – ул. Ватутина», обязать Совет депутатов утвердить концепцию по благоустройству объекта с указанием сроков и размеров финансирования, обязать Борисовский райисполком разработать проект решения Совета депутатов Борисовского района о бюджете на 2020 финансовый год, внести для утверждения в Совет депутатов Борисовского района для проведения общественного обсуждения общественную документацию, создать общественную комиссию с участием жителей ул. Ватутина в судебном заседании ответчики пояснили, что все работы по благоустройству города Борисова проводятся в рамках финансирования, предусмотренного бюджетом Борисовского района, в соответствии с градостроительной документацией и в порядке очередности.

Рассмотрев жалобу Сараева, суд приходит к выводу, что заявленные требования вытекают из правоотношений, связанных с градостроительной деятельностью. Обращаясь в суд с жалобой на бездействие государственного органа и предъявляя требование понуждения государственный орган совершить действие, предусмотренное его компетенцией, заявитель не учел, что закон не предусматривает возможность обжалования физическим лицом действий/бездействий исполнительных, распорядительных органов, не содержат оснований к рассмотрению дела судом. Так как в жалобе заявителя содержатся ссылки на общие нормы, а в настоящее время отсутствуют нормативно-правовые акты, обязывающие Борисовский райисполком осуществлять благоустройство объекта «Ландшафт-

но-рекреационная зона общего пользования зеленого сквера по ул. М. Горького – ул. Ватутина» (генеральный план города находится на корректировке – Прим. авт.), полагаю жалобу заявителя необоснованной, содержащиеся в ней требования не подведомственными суду. Исходя из вышеизложенного судья определил прекратить делопроизводство по делу по жалобе Сараева Алексея Валерьевича на бездействие государственного органа ввиду его неподведомственности суду. На определение может быть подана частная жалоба или принесен частный протест в Минский областной суд через суд Борисовского района в течение 15 дней со дня вынесения. Судебное заседание объявляется закрытым, – объявила судья Инна Войтко.

Наш корр.