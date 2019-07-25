ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ

Источник материала: Навiны Палесся





27 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного Совета депутатов Наркевичем Юрием Иосифовичем.

Волнующие вопросы можно задать по телефону в г. Бресте – 8 (0162) 21 31 21.

27 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с председателем Столинского районного Совета депутатов ЯРОШЕВИЧЕМ Александром Николаевичем.

Контактный телефон – 60 6 74.

27 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 часов по телефону 60 6 18 проведёт «прямую телефонную линию» первый заместитель начальника Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь» ДУЛЬСКИЙ Александр Александрович.

31 июля 2019 года с 8.00 до 11.00 часов по телефону 2 89 38 проведёт «прямую телефонную линию» заместитель начальника инспекции – начальник управления контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столинскому району КОЛБ Тамара Леонидовна.