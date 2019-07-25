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Дом семейного типа ищет родителей

26.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Дом семейного типа ищет родителей

Уважаемые жители Столинского района!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе на должность родителей-воспитателей детского дома семейного типа.
В связи с открытием в г. Столине очередного детского дома семейного типа для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдел по образованию Столинского райисполкома объявляет конкурс на замещение вакантных должностей родителей-воспитателей.
Детский дом семейного типа – это большая многодетная семья, где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают представление, что такое семья, усваивают особенности взаимоотношений в семье, «учатся помогать, готовить, гладить, убирать». В детском доме семейного типа на полном государственном обеспечении воспитывается от 5 до 10 детей.
Подбор кандидатов на должность родителей-воспитателей осуществляет отдел по образованию Столинского райисполкома.
Требования к потенциальным родителям: возраст не моложе 25 лет, трудолюбие, любовь к детям.
При отборе родителей-воспитателей преимущественным правом пользуются лица, имеющие педагогическое, психологическое или медицинское образование, положительный опыт воспитания детей в качестве родителей, усыновителей, приемных родителей, опекунов (попечителей).
Обращаем внимание, что создав профессиональную семью, вы станете работником отдела по образованию Столинского райисполкома.
На детский дом семейного типа устанавливается 1,5 штатной единицы родителей-воспитателей. Время работы зачисляется в трудовой стаж. Вы будете получать заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск.
Для воспитанников детских домов семейного типа устанавливаются нормы материального обеспечения и льготы, предусмотренные действующим законодательством Республики Беларусь.
Мы ждем вас, неравнодушных к судьбам детей, готовых отдать свою материнскую и отцовскую любовь ребенку!
Желающим стать родителями-воспитателями детского дома семейного типа необходимо обращаться в отдел по образованию с 1 по 31 августа 2019 года.
Мы поможем вам в освоении новой профессии. Разъяснения по всем возникающим вопросам вы можете получить в отделе по образованию Столинского райисполкома по адресу: г. Столин, ул. Советская, 69 (кабинет 74). Тел.: (8 01655) 6 10 95, 6 12 35.
Отдел по образованию Столинского райисполкома

 

 
 
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Уважаемые жители Столинского района! Приглашаем вас принять участие в конкурсе на должность родителей-воспитателей детского дома семейного типа. В связи с...
 
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