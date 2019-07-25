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Дожинки в Воронях

26.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Дожинки в Воронях

Дожинки в Воронях

КСУП «Ворони» первым в районе закончил уборку зерновых.
С этим событием 23 июля коллектив и руководство хозяйства приехали поздравить первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству Николай Мороз, главный бухгалтер райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Ирина Яхновец и заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Выцінанка».
Поздравили своих односельчан и родных также жители Вороней, которые при-шли в урочище Клин на окраине деревни, где дожинали последние метры овса.
– Да, многие скажут, что у нас небольшая площадь уборки – всего 537 гектаров, – подвёл итоги уборочной кампании директор хозяйства Виктор СИМОНЧИК. – Много посевов пропало от подтопления. Всего намолотили 3471 тонну зерна при урожайности 36,4 центнера с гектара. Я считаю, что для наших бедных земель (средний балл 20) это отличный показатель. В прошлом году урожайность была ниже на пять центнеров. Хочу поблагодарить всех работников, специалистов хозяйства – это их общий вклад в достижение рузельтата. Уборка была непростая. Даже в последний день пришлось привлекать технику, чтобы вытащить один комбайн из грязи.
Слова благодарности коллективу выразил и первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Мороз, который отметил, что КСУП «Ворони» второй год подряд первым заканчивает уборку в районе, улучшает результаты и готов к росту показателей по всем фронтам в дальнейшем.
Благодарственными письмами райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса были награждены комбайнер Владимир Прус и помощник Сергей Граблюк как лучшие в хозяйстве по итогам уборки.
В уборочной кампании было задействовано четыре комбайна, которые после небольшой паузы отправились помогать убирать урожай в другие хозяйства.
Александр НИКИФОРЕНКО
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КСУП «Ворони» первым в районе закончил уборку зерновых. С этим событием 23 июля коллектив и руководство хозяйства приехали поздравить первый
 
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