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Нарастить темпы, улучшить качество

26.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Нарастить темпы, улучшить качество

24 июля Столинщину в рамках рабочей поездки посетил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.
Руководитель области вместе с председателем Столинского райисполкома Григорием Протосовицким посетили СПК «Федорский», где ознакомились с ходом уборочной кампании – посмотрели работу комбайнов в поле, загруженность зерносушильного комплекса и пообщались с работниками зернотока.
Также посетили объект строительства животноводческого комплекса в Радчицке. По поручению Анатолия Лиса в прошлом году начали строить три помещения, которые были завершены в этом году. В данный момент ведётся строительство ещё двух помещений для откорма крупного рогатого скота.
Далее председатель облисполкома ознакомился с ходом уборки в КСУП «Рухчанский» и КСУП «Видиборский». В последнем хозяйстве интерес губернатора был направлен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию молочнотоварной фермы «Осовцы» на 640 голов дойного стада. Возведение фермы также было осуществлено по поручению председателя облисполкома – 2,5 миллиона рублей было выделено из областного бюджета, а 1,2 миллиона было взято хозяйством в кредит. Также на кредитные деньги в сумме 900 тысяч рублей приобретено оборудование. Осталось только завершить наладку и заполнить вторую половину фермы для её стопроцентной эксплуатации. Это позволит хозяйству не только нарастить темпы производства молока, но и улучшить качество. В ходе посещения фермы были обсуждены вопросы развития и перспективы данного хозяйства в целом, а также строительство стационарного зерносушильного комплекса.
Председатель облисполкома Анатолий Лис высказал свои замечания и предложения, дал поручения по развитию молочной отрасли и агропромышленного комплекса района в целом. Так, вместе с Григорием Протосовицким обсудили вопрос начала строительства новой молочнотоварной фермы в ОАО «Новая Припять» на 640 голов.
Александр НИКИФОРЕНКО

 
 
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24 июля Столинщину в рамках рабочей поездки посетил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Руководитель области вместе с председателем Столинского...
 
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