Сегодня по всей Республике Беларусь пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Сбрось скорость!».

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Спешка и лихачество – одни из основных причин ДТП. По статистике, каждая четвертая авария на дороге происходит из-за нарушения скоростных режимов. И зачастую такие аварии характеризуются тяжелыми последствиями.

Необходимо помнить, что на высокой скорости водителю легче ошибиться в оценке ситуации. Чем выше скорость, тем меньше у любителей быстрой езды времени исправить возможные ошибки. Соотносить скорость необходимо с конкретной обстановкой, т.е. учитывать интенсивность движения, обзорность дороги, особенности состояния транспортного средства, погодные условия, состояние проезжей части, о чём гласит пункт 87 ПДД. Также водители обязаны соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки, и быть более осмотрительными на проезжей части вблизи остановок общественного транспорта. Ведь внезапный выход на дорогу из-за стоящего транспорта является одной из основных причин наезда на пешехода. Поэтому, при приближении к пешеходному переходу следует заблаговременно снижать скорость.

Следует помнить и об ответственности: согласно ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения от 10 до 20 километров в час предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 1 базовой величины, за превышение водителями установленной скорости движения от 20 до 30 километров в час – штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения более чем на 30 километров в час влечет штраф в размере от 3 до 10 базовых величин. Превышение установленной скорости движения на величину от 20 километров в час и более, совершенное водителем повторно в течение 1 года после наложения административного взыскания за такие нарушения, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

Госавтоинспекция призывает водителей быть дисциплинированными и помнить – от вас зависит не только ваша жизнь и здоровье, но также жизнь и здоровье других участников дорожного движения!

ОГАИ Дубровенского РОВД