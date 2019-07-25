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В Жлобинском районе мужчина ушел в лес за грибами, а пасынка оставил в машине - мальчик пропал
26.07.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе мужчина ушел в лес собирать грибы, а шестилетнего пасынка оставил в машине. Мальчика искали милиционеры, МЧС и лесники. К счастью, все закончилось благополучно. Подробности
Сообщение от взволнованного мужчины в оперативно-дежурную службу Жлобинского РОВД поступило в 10.20. Он сообщил, что в лесу пропал его 6-летний пасынок. Мальчик не захотел идти собирать грибы, и отчим оставил его на какое-то время в машине, а когда вернулся, в салоне авто его не было.
На место происшествия выехали милицейские наряды, об инциденте сообщили МЧС и местному участковому, тот поднял на ноги лесников. Начали прочесывать лес, опрашивать грибников. Но никто не видел пропавшего мальчика. Поступила информация, что ребенка, возможно, видела какая-то женщина. Она якобы попросила проезжающего мимо автолюбителя забрать парнишку с собой. Милиционеры останавливали все встречные машины, но мальчика в них не было.
Через какое-то время на проселочной дороге оперативники заметили иномарку. Ее водитель рассказал, что с ним едет ребенок, которого он подобрал в лесу.
Мальчик за время, пока его искали, успел пройти по лесу 2 км.
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В Жлобинском районе мужчина ушел в лес собирать грибы, а шестилетнего пасынка оставил в машине. Мальчика искали милиционеры, МЧС и лесники.
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