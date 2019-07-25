В Бресте мама с ребенком закрылась в машине и не выходит больше 12 часов

Источник материала: Tut.by

Как рассказал « Виртуальному Бресту » отец ребенка, около восьми вечера 25 июля он гулял с четырехлетним сыном. Мать ребенка подъехала на машине с российскими номерами и усадила мальчика в салон.





Как пишет издание, малыш в последнее время находится с отцом в Бресте. На 6 августа назначен суд, который решит, с кем оставаться малышу.

Папа ребенка пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с мужчиной, который был за рулем. По данным «Виртуального Бреста», тот применил перцовый баллончик, допустил наезд при попытке уехать. Вызвали милицию и ГАИ, был составлен протокол — и мужчину задержали до суда, который, по предварительной информации, должен состояться сегодня.





Сейчас родственники дежурят у автомобиля, они не против, чтобы мама уехала, но без малыша. Женщина с ребенком, по данным на 9 утра, находилась в машине уже более 12 часов.

Должна приехать служба опеки.



