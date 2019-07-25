Как можно заразиться, и есть ли шанс вылечить? Что нужно знать о гепатите С всем белорусам

Источник материала: Tut.by

Гепатит С — коварная болезнь. Он приводит к циррозу печени и считается одной из причин рака этого органа. Однако долгое время себя может не проявлять. И если человек не сдаст кровь и не узнает, что носитель вируса — даже не догадается, что у него гепатит С. Раньше считалось, что гепатит С — это удел людей, принимающих инъекционные наркотики. Однако, заразиться гепатитом С можно при медицинских манипуляциях с кровью, во время маникюра, тату, половым путем. Что нужно знать о гепатите С и почему лучше сдать анализ на него, даже если ничего не беспокоит?



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сколько в Беларуси людей с гепатитом С? В Беларуси около 33 тысячи человек с обнаруженным вирусом гепатита С. Каждый год количество таких людей увеличивается примерно на 3 тысячи человек и до 90% этих пациентов — люди трудоспособного возраста. Средний возраст — 30−40 лет, рассказывает Ирина Лобах, главный специалист управления организации медицинской помощи Минздрава. Медики отмечают, что 33 тысячи пациентов с гепатитом С — это только те, кто знает о своем статусе. Многие не сдавали анализ и даже не подозревают, что у них гепатит С. Поэтому реальное количество больных гепатитом С выше. — Мы отдаем себе отчет, что при широком скрининге количество пациентов будет увеличиваться. Мы к этому готовы, — говорит Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава.

Как чаще всего заражаются? Гепатитом С заражаются через кровь. В Беларуси это чаще всего происходит через инъекционные наркотики. Раньше у нас также часто заражались и во время медицинской помощи, но сейчас на эти моменты обращают большое внимание. Например, решен вопрос о передаче гепатита С во время переливания крови. Также нередко заражаются вирусом гепатита С во время полового акта, маникюра и тату при плохой обработке инструментов. В мировой практике есть случаи заражения гепатитом во время стоматологичесикх манипуляций и пирсинга.

Чем в Беларуси лечат гепатит С? Лечение гепатита С в более чем 96% случаев приводит к полному излечению. Лет семь-восемь назад стоимость лечения одного пациента обходилась в сумму около 30−40 тысяч долларов. Это трехмесячные или шестимесячные курсы лечения иностранными препаратами. Люди покупали их за свой счет. С 2016 году в Беларуси зарегистрировали лекарства прямого противовирусного действия. Это наши отечественные препараты, которые предоставляют людям за счет госбюджета. Программа рассчитана на лечение в год от 4 до 6 тысяч человек. Олег Скрипко, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска, рассказал, что первая закупка отечественных лекарств составляла 2 тысячи 12-недельных схем противовирусного препарата. Сначала на лечение отбирали пациентов с острыми стадиями: фиброзом печени, непеченочными проявлениями болезни. Теперь начали постепенно лечить все категории пациентов. Сейчас заканчивают использование очередной партии лекарств в 6 тысяч курсов и будут закупать еще 6 тысяч курсов лечения. Ближе к концу года эти лекарства уже появятся. Эффективность лечения белорусскими препараты пациентов с первым генотипом вируса гепатита С — 96%, со вторым генотипом — 100% и с третьим генотипом — 94,1%.

Как получить лекарства за счет бюджета? Что попасть в программу лечения от гепатита С и получить лекарства за счет госбюджета, нужно обратиться к инфекционисту по месту жительства. Как правило, люди с гепатитом С состоят у них на учете. — Программа лечения от гепатита С за счет госбюджета не будет дефицитной. Сначала, конечно, обеспечивались пациенты, которые имели продвинутую стадию фиброза печени. Также мы взяли определенное количество пациентов, у которых помимо гепатита С была другая инфекция (например, ВИЧ. — Прим. TUT.BY), пациентов с гемодиализом, с экстрапеченочными проявлениями. Эти люди получили возможность лечиться в первую очередь. Сейчас кроме пациентов с такими показаниями мы берем и других, потому что по нашим документам основанием для лечения является само по себе наличие вирусного гепатита С, — говорит Игорь Карпов. По словам Олега Скрипко, пациенты, которые активно обращаются к своим инфекционистам — получают лечение за счет госбюджета.

Будут ли лечить от гепатита в колониях? Сегодня нет точных цифр, сколько заключенных в Беларуси болеют гепатитом С. По предварительным оценкам, их немало. Сейчас планируется начать лечение заключенных с гепатитом С лекарствами за счет госбюджета. — В эпидемиологическом плане — это очень важная группа людей. Она ни в коем случае не должна выпадать из общего плана лечения пациентов, — отметил Игорь Карпов.

Кто в Беларуси обязательно сдает анализ на гепатит С? По словам Игоря Карпова, сегодня в Беларуси очень широкий перечень показаний для анализа на гепатит С. Но обязательно анализ сдают те, у кого есть основания для этого, а не все население. Сегодня анализ на гепатит С сдают беременные, военнослужащие, милиционеры, медработники, пациенты, которые контактируют с чужой кровью, люди, которым переливают кровь, находящиеся на гемодиализе, длительно получающие парентеральные вмешательства (с помощью шприца. — Прим. TUT.BY), когда у человека изменены определенные показатели в крови.

Если не входишь в эту группу, то что делать? По словам Игоря Карпова, если человек хочет сдать анализ на гепатит С, то ему такую возможность в госучреждениях предоставят. Если были контакты с кровью и есть сомнения, то стоит попросить сделать такой анализ. — Обследование на гепатит С вы можете пройти в любом амбулаторном и стационарном учреждении здравоохранения, — сказал он. Анализ на гепатит С рекомендуется сдавать не ранее, чем через два месяца после предполагаемого контакта. Только тогда он может проявить себя в крови.