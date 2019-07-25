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Дождливая погода и +29°С ожидается в Беларуси 27 июля
26.07.2019 11:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая с грозами погода и до 29 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 27 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер восточный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем будет 23-29 градусов.-0-
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая с грозами погода и до 29 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 27 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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