История о сломанной детской радости

Источник материала: Навiны Палесся





В деревне Высокое несколько месяцев назад решили построить детскую площадку.

Инициаторами выступило руководство ЧТУП «Полесские пряности», которое и является главным спонсором строительства. Поддержало идею и местное население, поэтому люди с удовольствием участвовали в этом процессе как материально, так и физически. Всё же для их детей будет польза.

Строительство было согласовано с руководством Ольшанского сельского Совета в целях благоустройства населённого пункта. Тем более участок располагался в самом центре деревни, где раньше находилась начальная школа. Старые деревья, которые остались после неё, были убраны, а вместо них появилось небольшое футбольное поле, турник, волейбольная площадка и – что особенно вызывало радость у детворы – большой новый батут. В будущем появятся беговые дорожки и горки для велосипедов.

Каждые выходные дети разных возрастов приходили на площадку, чтобы весело провести время с друзьями. На скамеечках, также установленных тут, неспешно разговаривали взрослые.

Но вот беда. Как-то ночью повадились на детскую площадку хулиганы. Их внимание привлёк как раз новый батут. Приезжали каждый день уже после полуночи, чтобы их никто не видел. Но бдительные соседи всё равно их заметили, так как громкая музыка и нецензурная брань были слышны отчётливо. Однажды жительница по соседству не выдержала и пришла на площадку, чтобы прогнать непрошенных гостей. Но они уезжали только на время, а потом возвращались.

Не призвала к порядку этих нарушителей и милиция, которая в ходе ночного патрулирования заметила их на детской площадке. Сотрудники патрульно-постовой службы попросили покинуть место. И те покинули, но, как утверждают соседи, только на некоторое время. Той же ночью они вернулись и продолжили заниматься бесчинствами. Прыгая на батуте по несколько человек, они сломали его полностью. Но они сломали не просто батут, они сломали детскую радость, что намного страшнее. Ведь сколько улыбок он дарил малышам! Они-то к батуту относились бережно. Каждый терпеливо ждал свою очередь, понимая, что всем вместе прыгать нельзя.

Когда мы приехали, ребята в который раз чинили батут. Мальчишки рассуждали по-взрослому: может кто-то из совсем маленьких ещё сможет попрыгать. Все они живут рядом, поэтому радовались, что появилось место, где можно поиграть. И когда увидели, что сделали взрослые люди, также не могли скрыть своей досады.

Но эта история не только о батуте. Эта история о воспитании, которого, видимо, были лишены молодые люди.

Сейчас можно много написать о моральных принципах, человечности и доброте. Но поможет ли это наставить на путь истинный ночных хулиганов, которые и газету вряд ли читают? Остаётся надеяться, что когда-то, повзрослев, они осознают, что сделали плохо. И в знак раскаяния искренне захотят подарить детскую радость.

Анна МЕЛЬНИК

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