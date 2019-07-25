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Как зайцу стоп-сигнал…

26.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Как зайцу стоп-сигнал…

Как сообщил начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ, за одну неделю на Столинщине было выявлено четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Один из нарушителей ехал на мотоцикле и проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке. Бросился наутёк, что на мотоцикле с коляской (!) сделать достаточно проблематично, и был задержан сотрудниками ГАИ. Выяснилось, что мужчина 1981 года рождения не только подшофе, но и без прав, шлема, а транспортное средство без тех-осмотра.
Интересный факт: один из нетрезвых водителей – мужчина 1939 года рождения – управлял… мотоблоком. В его крови было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.
На нарушителей составлены протоколы, транспортные средства доставлены на штрафстоянку.
Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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Как сообщил начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ, за одну неделю на Столинщине было выявлено четыре водителя, которые управляли транспортным
 
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