Мы несём надёжно службу!

Источник материала: Навiны Палесся













В июле Столинское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь отмечает свой 52-й день рождения. И сегодня мы рассказываем о сотрудниках, которыми гордится это отделение. Пути в профессию у них разные, но этих людей объединяет чувство долга и повышенной ответственности за свой участок работы и замечательные трудовые характеристики.

Валентин Петрович Шикунец – сторож сторожевой охраны. Уроженец Лядца больше 30 лет проработал начальником военно-учётного стола, а в 2005 году переехал в Столин и нашёл дело, в котором «варится» и по сей день.

Пост охраны в районном исполнительном комитете – участок ответственный. Каждый день – более 50 посетителей. Объёмные сумки, кейсы, чемоданчики подлежат досмотру с металлоискателем. Каждый подозрительный посетитель – беседе и проверке. А кому-то нужно и «инструктаж» провести по поводу этажа или кабинета.

Валентин Петрович – образец для подражания не только в своём профессионализме, но и стремлении к здоровому образу жизни. Мужчина не пьёт спиртное, много ходит пешком, любит велосипедные прогулки. А ещё он – большой фанат техники и рыбалки. Делится, что «съездил два мотоцикла». Что касается рыбалки, то Валентин Шикунец знает много рыбных мест и в Лядце, и в околицах Манькович, но на вопрос, где самая лучшая рыбалка, отвечает уклончиво и со свойственным ему юмором:

– А где рыба ловится!

Валентин Петрович женат. Воспитали с супругой двоих детей, с удовольствием общаются с тремя внуками…

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Военный, красивый, здоровенный… Уроженец р. п. Речица Александр Бруцкий срочную службу проходил в знаменитой 38-ой бригаде ВДВ. Ещё до армии чётко решил: работа электрогазосварщика не для него. Проработал всего пять месяцев. Всегда стремился к большему. С детства мечтал о службе в силовых структурах, к чему в итоге и пришёл.

Сначала год проработал милиционером взвода милиции в здании суда. Потом (и по сегодняшний день) – милиционер группы задержания Столинского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Работа насыщенная, интересная, но нервная. А лучший способ снять напряжение – общение с маленьким сыном Игнатом, которому всего год и семь. Своей семье – малышу и жене – Александр посвящает всё своё свободное от работы время.

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15 января этого года Ольга Ильинична Зелинская отметила свой профессиональный юбилей – 30 лет в должности дежурного пульта управления.

– Свою работу нужно любить, и тогда она будет приносить удовольствие! – уверена моя собеседница, которая до своего многолетнего места работы успела поработать и киномехаником, и химиком, и мастером на производстве.

Вместе с мужем Валентином выпустили в свет двух сыновей и дочь, которые уже подарили шестерых внуков – четырёх мальчиков и двух девочек.

Живут Зелинские в частном доме: цветочки, огород, сад. Весь двор засажен любимыми цветами Ольги Ильиничны – лилиями. Моя собеседница (и это заметно) женщина с сильным волевым характером. Её дом – её крепость, её работа – её отрада и гордость:

– Люди не должны в нас сомневаться. Мы несём надёжно службу. Мы охраняем честно и качественно!

Чем не слоган для всего коллектива в целом?

Лилия ГУЩА

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