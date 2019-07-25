Поддержка и забота

Источник материала: Навiны Палесся





В д. Лука прошёл слёт для подростков, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

По благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана председатель Центра поддержки молодых инвалидов Михаил Скребейко совместно с отцом Сергием Плотницким, руководителем социального отдела Пинской епархии провели это большое мероприятие.

С ребятами работали волонтеры. Каждый новый день – новые мероприятия, спортивные соревнования, интересные и, что самое главное, – полезные беседы. Взрослые подталкивали подростков на осмысленный выбор жизненных приоритетов, помогали понять, что есть добро, а что – зло. Для них создали такие условия, в которых они видели, как трудно даётся превозмогать себя людям с инвалидностью, бороться со своими недугами и идти вперед: кто-то стал заниматься на турнике, другому под силу прокатиться на велосипеде, а третий может играть с мячом. На слёте все были равны, но у подростков было время задуматься над тем, правильно ли они проводят свободное время и есть ли от их поступков какая-то польза. С ребятами проводились беседы о курении и вреде никотина для детского организма. Обращалось внимание на другие пагубные привычки и положительное влияние здорового образа жизни.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по керамике и другим видам творчества. С ребятами занимался директор мастерской «КерамАрт» Василий Борисов из г. Бреста. Всем участникам также понравился мастер-класс по колокольному звону.

Отличительной чертой смены стало то, что активное участие в мероприятии приняли волонтеры не только из нашего района, но и из г. Бреста под руководством председателя Брестского областного молодёжного общественного объединения «Инвалид и среда» Ивана Шмыги и председателя велоклуба «РаДея» Валентина Болденко.

– Нам не подвластно изменить наше общество и ту субкультуру, которая оказывает влияние на этих подростков, – рассказывает Иван Васильевич. – Мы можем им предложить что-то другое. Это инициатива «Инклюзивного центра продвижения здорового образа жизни» в рамках реализации Европейской программы. Основной упор сделан на проведение веломарафона «Будь здоров» и праздников здоровья, которые проходят в форме ярмарок. Такие мероприятия уже прошли в г. п. Домачево Брестского района, аг. Селец Березовского района и третьим «пунктом здоровья» стал аг. Федоры.

В д. Лука представители объединения пригласили всех участников слёта в страну здоровья, где для них проводились конкурсы, игры, различные квесты и др. Особый интерес у подростков вызвали соревнования по велоспорту. Программа нацелена и на трудовую реабилитацию, поэтому ребята строили спортивные площадки, готовили для состязаний турники и т. д.

Полина Василюк из г. Бреста приехала на слёт вместе со своей мамой в качестве волонтера. Она отмечает, что впервые побывала на выставке здоровья в Березе, что вызвало самые приятные впечатления. Это и стало главной причиной, по которой 14-летняя Полина отправилась на Столинщину. Ей очень нравятся условия, отдых, общение с другими участниками мероприятия и опыт волонтёрской работы, который она приобрела за это время.

Волонтёр из средней школы № 2 г..Столина Валерий Веренич рассказал корреспонденту «НП» о том, что это для него уже не первая смена, в которой он принимает участие. Нынешний слёт ориентирован на общение, совместное времяпрепровождение, в процессе которого все участники слёта получают от собеседника новый опыт и знания.

Марк Шуляк из р. п. Речица отмечает, что ему понравилось на слёте общение с другими людьми, хороший отдых на природе и много интересных мероприятий.

– Такого рода мероприятия, безусловно, имеют свой положительный эффект, – отмечает Михаил Скребейко. – Несмотря на все трудности, как адаптации, так и взаимообщения, организаторами проведена огромная работа. Большой вклад в проведение слёта внесли Василий Борисов, Иван Шмыга, Валентин Болденко и другие волонтеры. Это те люди, которые умеют дарить тепло, добро и радовать тех, кому нужно наше внимание и поддержка. Печально только то, что далеко не все заинтересованные службы оказывают нам содействие. Хотелось бы, конечно, чтобы к здоровью людей с инвалидностью, да и всех участников мероприятий внимательнее отнеслись представители нашего здравоохранения. Вместе мы можем подарить другим то, чего они лишены в ежедневной рутине: внимание, поддержку, тепло и заботу.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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