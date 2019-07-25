Представлять интересы сверстников

Источник материала: Навiны Палесся





Представители молодёжи Столинщины приняли участие в первой сессии Молодёжного парламента первого созыва при Брестском областном Совете депутатов. В его состав вошли представители от каждого района области, всего 45 человек (по количеству избирательных округов).

Наш район представили учащийся Столинского государственного аграрно-экономического колледжа Александр Нестерович, учитель Видиборской средней школы Екатерина Хомич и врач-невролог Давид-Городокской больницы Наталья Тукина.

Во время сессии были образованы пять постоянных комиссий: по социально-экономическому развитию и предпринимательской деятельности; по вопросам правопорядка и профилактике противозаконного поведения в молодёжной среде, правовой защите молодёжи; по вопросам экологии и охраны окружающей среды; по вопросам образования, науки, культуры, спорта и туризма, организации досуговой деятельности молодёжи; по вопросам молодёжной политики, взаимодействия со структурами молодёжного самоуправления и поддержке молодёжных инициатив.

Екатерина Хомич и Наталья Тукина избраны в состав постоянной комиссии Молодёжного парламента по вопросам образования, науки, культуры, спорта и туризма, организации досуговой деятельности молодёжи, а Александр Николаевич – по вопросам молодёжной политики, взаимодействия со структурами молодёжного самоуправления и поддержке молодёжных инициатив.

Срок полномочий Молодёжного парламента одного созыва составляет три года. На протяжении этого периода представителям парламента предстоит изучить основы депутатской деятельности. По согласованию с областным Советом депутатов активисты получают возможность участвовать в работе его сессией, заседаний президиума, постоянных и временных комиссий, организовывать освещение, семинары, конференции, форумы и т. д. На местном уровне – выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. Молодые люди, которые представляют трудовые коллективы, учреждения образования, общественные организации, могут реализовать себя во многих проектах.

– Молодёжный парламент – это голос молодёжи в первую очередь всего района, – подчёркивает Александр Нестерович. – Для меня весьма почётно и ответственно быть председателем районного Молодёжного парламента, поэтому постараюсь оправдать возложенные надежды. Наш актив должен работать по всем направлениям молодёжной политики, учитывать интересы как городской молодёжи, так и сельской. Будут проведены мониторинги общественного мнения, которые помогут нам сориентироваться. Парламент не должен решать выдуманные задачи и проблемы, с которыми он не может разобраться, и то, что сегодня не актуально. В ближайшее время нами будут рассмотрены первые предложения актива, и мы сможем озвучить свои идеи. Далее наиболее важные и нужные инициативы найдут поддержку местной власти. Перспективные планы, интересные и актуальные проекты могут быть рассмотрены на областном уровне. Важно, что сегодня наше мнение учитывается и к нам прислушиваются.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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