Есть первые «тысячники» в районе!

Источник материала: Навiны Палесся













25 июля сразу несколько экипажей комбайнеров и водителей преодолели отметку в 1000 тонн намолоченного и перевезенного зерна – в СПК «Федорский», КСУП «Видиборский» и КСУП «Бережное».

В связи с этим достижением передовиков жатвы поздравил председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Лузай.

Слова благодарности были адресованы водителю Виктору Богатко из КСУП «Видиборский», который одним из первых в районе перевёз более тысячи тон зерна от комбайнов. В ходе встречи в поле руководитель хозяйства, главный агроном и председатель профкома отметили трудолюбие и ответственность Виктора и пожелали ему в скором времени пересесть на новый автомобиль.

А в СПК «Федорский», который всегда славится большим урожаем и несколькими экипажами «тысячников», первым заветный рубеж преодолел опытный экипаж в составе Леонида Свирского и Григория Лесько, которые на комбайне «Лексион-460» убрали более 230 гектаров и намолотили более 1050 тонн зерна. Удивительно, но на этом «старичке», который сошёл с конвейера в 1999 году, опытные комбайнеры из года в год добиваются отличных результатов и могут дать фору более новой технике и молодым экипажам. Пожалуй, их «Лексион-460» – самый давний в хозяйстве. Но служит верой и правдой почти два десятка лет. А общий намолот агрегата, по уверениям Леонида Свирского, давно перешагнул отметку в 35 тысяч тонн.

По состоянию на утро 25 июля в районе убрано более 58 процентов площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено более 43 тысяч тонн при урожайности 40 центнеров с гектара.

Александр НИКИФОРЕНКО

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