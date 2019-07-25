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Сотрудники Пинского ОСВОД посоревнуются за звание сильнейших в спасательном многоборье
26.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Бресте 30-31 июля пройдет II Открытый чемпионат областной организации ОСВОД по спасательному многоборью, сообщил ведущий специалист Брестской областной организации Белорусского общества спасания на водах Вячеслав Симаков.
Понаблюдать за состязаниями можно будет в акватории Мухавца. В первый день лучшие определятся в индивидуальном зачете, будет задействован район пляжа «Центральный» на левом берегу реки.
Участникам предстоит выполнить упражнения по спасанию и транспортировке пострадавшего (эту роль выполнит манекен), подаче спасательного круга терпящему бедствие, а также, преодолевая препятствия, вольным стилем проплыть стометровку. На 31 июля намечены командные состязания, их проведут в заливе Мухавца в районе старого Кобринского моста. Легенда для всех одна: в воде тонет человек. До него необходимо оперативно добраться и оказать помощь. На все отводится пять минут, а расстояние между спасательным постом и местом трагедии 1,5 км.
«Белорусские спасатели смогут обменяться опытом с польскими коллегами, ознакомятся с оборудованием, которое находится на вооружении специализированных служб двух стран», — отметил Вячеслав Симаков.
По информации
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