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Сотрудники Пинского ОСВОД посоревнуются за звание сильнейших в спасательном многоборье

26.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Бресте 30-31 июля пройдет II Открытый чемпионат областной организации ОСВОД по спасательному многоборью, сообщил ведущий специалист Брестской областной организации Белорусского общества спасания на водах Вячеслав Симаков.

Сотрудники Пинского ОСВОД посоревнуются за звание сильнейших в спасательном многоборье
За звание сильнейших на турнире поборются восемь команд ОСВОД из Бреста, Барановичей, Пинска, Кобрина, Столинского района, а также спасательный отряд из Польши.

Понаблюдать за состязаниями можно будет в акватории Мухавца. В первый день лучшие определятся в индивидуальном зачете, будет задействован район пляжа «Центральный» на левом берегу реки.

Участникам предстоит выполнить упражнения по спасанию и транспортировке пострадавшего (эту роль выполнит манекен), подаче спасательного круга терпящему бедствие, а также, преодолевая препятствия, вольным стилем проплыть стометровку. На 31 июля намечены командные состязания, их проведут в заливе Мухавца в районе старого Кобринского моста. Легенда для всех одна: в воде тонет человек. До него необходимо оперативно добраться и оказать помощь. На все отводится пять минут, а расстояние между спасательным постом и местом трагедии 1,5 км.

«Белорусские спасатели смогут обменяться опытом с польскими коллегами, ознакомятся с оборудованием, которое находится на вооружении специализированных служб двух стран», — отметил Вячеслав Симаков.

По информации БелТА.

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