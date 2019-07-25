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В Беларуси предлагают запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах

26.07.2019 12:34 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси предлагают запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах
Во время встречи

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" предлагает запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах и ограничить использование одноразовой посуды в общепите. Об этом сообщила директор предприятия Наталья Гринцевич сегодня на встрече по вопросам разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, которая проходит с участием премьер-министра Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Директивой №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" предусмотрено принятие мер по поэтапному снижению использования полиэтиленовой упаковки с замещением ее на более экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги. Мы предлагаем меры для торговли и общепита по ограничению потребления одноразовых изделий - пакетов и посуды", - сказала Наталья Гринцевич.

В частности, предлагается обязать торговлю предлагать покупателям многоразовые сумки вместо продаваемых на кассе пакетов, установить запрет бесплатной раздачи в розничной торговле полиэтиленовых пакетов. "Сейчас эти пакеты теоретически бесплатные, они включены в торговую надбавку. Когда человек увидит цену на пакет, он задумается, стоит ли его приобретать", - заметила Наталья Гринцевич. По оценкам специалистов, в Беларуси используется до 4 млрд полиэтиленовых пакетов в год.

Отдельные группы товаров хотят упаковывать в бесплатную оберточную бумагу. "Мы помним времена, когда это было. Сейчас у нас появляются экологически продвинутые магазины, которые ее используют, и людям это нравится", - сказала директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

Предлагается также установить запрет на применение одноразовой посуды в местах общественного питания при наличии систем водоснабжения и водоотведения, обеспечить обязательную организацию раздельного сбора отходов, которые относятся к вторичным материальным ресурсам, при проведении массовых мероприятий (прежде всего это касается полимерных отходов и стеклянной тары).

Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов назвал эти предложения радикальными, но пояснил, что их предлагается вводить поэтапно. "Что-то нужно внедрять в 2019 году, что-то в 2021-м, а что-то - в 2025 году, когда будет развита вся эта система. Мы сформулировали наши предложения, дальше готовы обсуждать этапность их реализации", - пояснил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" предлагает запретить бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах и ограничить...
 
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