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«Заплетаю дочке косички и покупаю платья». Отцы-одиночки - о детях, трудностях и реакции людей
26.07.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С кем должен остаться ребенок, если родители разводятся? Пожалуйста, не нужно сейчас говорить — «с мамой». Ребенок должен остаться с тем, с кем ему будет комфортнее жить. Иногда этот кто-то — папа. Мы пригласили в студию мужчин, которые в суде смогли доказать, что комфортнее детям будет с ними. Как поговорить с дочкой о месячных? Остается ли время на личную жизнь? Простит ли ребенок пересоленный суп? Разговариваем с отцами-одиночками о бытовых трудностях и общении с бывшими женами.
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Пригласили в студию мужчин, которые сами воспитывают детей после развода.
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