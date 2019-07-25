Выходные на природе или дома на диване? Какой будет погода в ближайшие дни

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные ожидается по-летнему теплая неустойчивая погода, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу, 27 июля, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +12...18°С, максимальная температура днем +23...29°С.

В воскресенье, 28 июля, погодные условия будет определять влажная очень теплая воздушная масса, так что в отдельных районах страны не обойдется без кратковременных дождей, днем возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13...19°С, максимальная температура днем составит +27...33°С.

В понедельник, 29 июля, под влиянием атмосферного фронта местами по республике пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром слабый туман Температура воздуха минимальная ночью составит +13...20°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +20°С по северо-востоку до +33°С по юго-западу страны. Во вторник температура воздуха начнет опускаться.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!