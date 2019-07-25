ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выходные на природе или дома на диване? Какой будет погода в ближайшие дни

26.07.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные ожидается по-летнему теплая неустойчивая погода, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу, 27 июля, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит  +12...18°С, максимальная температура днем +23...29°С.

В воскресенье, 28 июля, погодные условия будет определять влажная очень теплая воздушная масса, так что в отдельных районах страны не обойдется без кратковременных дождей, днем возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13...19°С, максимальная температура днем составит +27...33°С.

В понедельник, 29 июля, под влиянием атмосферного фронта местами по республике пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром слабый туман Температура воздуха минимальная ночью составит  +13...20°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах  от +20°С по северо-востоку до +33°С по юго-западу страны. Во вторник температура воздуха начнет опускаться.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предстоящие выходные ожидается по-летнему теплая неустойчивая погода.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сотрудники Пинского ОСВОД посоревнуются за звание сильнейших в спасательном многоборье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика