ПДД для велосипедистов: с какого возраста можно управлять, кому надо уступать, что запрещено

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О правилах дорожного движения для велосипедистов, а также остальных участников дорожного движения вблизи велосипедных дорожек напомнила Ирина Пахтусова, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Борисовского РУВД.

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

В темное время суток или при недостаточной видимости при движении на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. При их отсутствии или неисправности велосипедист в условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 метров, или с наступлением темного времени суток должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен остановиться и вести велосипед рядом с собой, руководствуясь требованиями, предусмотренными правилами движения для пешеходов.

Данное требование продиктовано необходимостью обеспечения безопасности велосипедистов, т.к. большая скорость движения велосипедиста позволяет ему появиться на пешеходном переходе в очень короткий промежуток времени. Требование вести велосипед рядом с собой дает возможность водителю транспортного средства рассматривать велосипедиста как пешехода и иметь больший запас времени на оценку складывающейся дорожной ситуации.

Вне перекрестков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

При съезде с проезжей части дороги водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, путь движения которых он пересекает. При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Во дворах и парках, по тротуарам, по велосипедным или пешеходным дорожкам можно ездить в любом возрасте. Выезжать на проезжую часть без сопровождения взрослых можно с 14 лет. Велосипедистам любого возраста запрещено ездить по автомагистралям.

Перед любым маневром велосипедист должен подать сигнал – для этого используется система знаков руками: поднятая вверх рука – остановка, вытянутая в левую сторону – поворот налево; вытянутая в правую сторону – поворот направо.

Показывать эти сигналы лучше заранее, чтобы все успели их заметить и понять.

Согласно ПДД Беларуси, велосипедистам нельзя:

• Использовать неисправные велосипеды (руль, тормоза), а в темное время суток — велосипеды без работающих фонарей.

• Ездить по проезжей части детям младше 14 лет без сопровождения взрослых.

• Ездить по автомагистрали.

• Ездить пьяным или под воздействием наркотиков.

• Ездить в снегопад или гололедицу.

• Ездить, не держась за руль или не держа ноги на педалях.

• Поворачивать налево или разворачиваться на дороге с трамвайными путями или с двумя и более полосами движения.

• Перевозить пассажиров. Детей до 7 лет на дополнительном специально оборудованном сиденье – можно.

• Перевозить грузы, которые мешают управлять велосипедом или торчат более чем на полметра в стороны, вперед или назад.

• Буксировать велосипед или велосипедом. Исключение – велосипедные прицепы промышленного производства.

СПРАВОЧНО

За нарушение велосипедистом Правил дорожного движения установлена административная ответственность. В зависимости от тяжести совершенного правонарушения, согласно статье 18.23 КоАП, велосипедисту грозит наказание – предупреждение или штрафа до 20 базовых величин.