ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПДД для велосипедистов: с какого возраста можно управлять, кому надо уступать, что запрещено

26.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

О правилах дорожного движения для велосипедистов, а также остальных участников дорожного движения вблизи велосипедных дорожек напомнила Ирина Пахтусова, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Борисовского РУВД.
Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.
В темное время суток или при недостаточной видимости при движении на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. При их отсутствии или неисправности велосипедист в условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 метров, или с наступлением темного времени суток должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.
При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен остановиться и вести велосипед рядом с собой, руководствуясь требованиями, предусмотренными правилами движения для пешеходов.
Данное требование продиктовано необходимостью обеспечения безопасности велосипедистов, т.к. большая скорость движения велосипедиста позволяет ему появиться на пешеходном переходе в очень короткий промежуток времени. Требование вести велосипед рядом с собой дает возможность водителю транспортного средства рассматривать велосипедиста как пешехода и иметь больший запас времени на оценку складывающейся дорожной ситуации.
Вне перекрестков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.
При съезде с проезжей части дороги водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, путь движения которых он пересекает. При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.
Во дворах и парках, по тротуарам, по велосипедным или пешеходным дорожкам можно ездить в любом возрасте. Выезжать на проезжую часть без сопровождения взрослых можно с 14 лет. Велосипедистам любого возраста запрещено ездить по автомагистралям.
Перед любым маневром велосипедист должен подать сигнал – для этого используется система знаков руками: поднятая вверх рука – остановка, вытянутая в левую сторону – поворот налево; вытянутая в правую сторону – поворот направо.
Показывать эти сигналы лучше заранее, чтобы все успели их заметить и понять.

Согласно ПДД Беларуси, велосипедистам нельзя:

• Использовать неисправные велосипеды (руль, тормоза), а в темное время суток — велосипеды без работающих фонарей.
• Ездить по проезжей части детям младше 14 лет без сопровождения взрослых.
• Ездить по автомагистрали.
• Ездить пьяным или под воздействием наркотиков.
• Ездить в снегопад или гололедицу.
• Ездить, не держась за руль или не держа ноги на педалях.
• Поворачивать налево или разворачиваться на дороге с трамвайными путями или с двумя и более полосами движения.
• Перевозить пассажиров. Детей до 7 лет на дополнительном специально оборудованном сиденье – можно.
• Перевозить грузы, которые мешают управлять велосипедом или торчат более чем на полметра в стороны, вперед или назад.
• Буксировать велосипед или велосипедом. Исключение – велосипедные прицепы промышленного производства.

СПРАВОЧНО

За нарушение велосипедистом Правил дорожного движения установлена административная ответственность. В зависимости от тяжести совершенного правонарушения, согласно статье 18.23 КоАП, велосипедисту грозит наказание – предупреждение или штрафа до 20 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велосипедисты, равно как и водители автомобилей и пешеходы, – полноправные участники дорожного движения, поэтому обязаны соблюдать ПДД.
 
Новости дня
Новости общества
 
Если соседи не поделили метр земли. В суде Кореличского района рассказали об имущественных и земельных спорах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика